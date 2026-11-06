BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington

El buque de combate litoral USS Minneapolis-Saint Paul (LCS-21), perteneciente a la Marina de Estados Unidos, realizó una breve escala en la Base Naval de Guantánamo, según informó la propia instalación militar estadounidense. La visita coincide con el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, desarrollado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y con nuevas declaraciones de altos mandos militares cubanos sobre una eventual intervención extranjera. Aunque ambos acontecimientos ocurren en un contexto de tensiones entre Washington y La Habana, no existe confirmación de que la llegada del navío esté relacionada directamente con las maniobras cubanas.

La presencia de un buque de combate estadounidense en la Base Naval de Guantánamo vuelve a concentrar la atención sobre los movimientos militares en el Caribe.

Buque de guerra de EE. UU. llega a la Base Naval de Guantánamo El USS Minneapolis-Saint Paul (LCS-21) realizó una breve escala en la instalación militar estadounidense en Cuba, según informó la propia base. La llegada coincide con los ejercicios militares del régimen cubano… pic.twitter.com/75FkaVroc7

La Estación Naval de Guantánamo anunció la llegada del USS Minneapolis-Saint Paul, identificado con el número de casco LCS-21, mediante una publicación en sus redes sociales.

La instalación acompañó el anuncio con un mensaje de bienvenida: “Welcome to GTMO”, en referencia a las siglas utilizadas habitualmente para identificar la base.

Según la información difundida, se trató de una breve visita portuaria.

La llegada coincide con las maniobras militares que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel desarrolla esta semana en Cuba, aunque las autoridades estadounidenses no han presentado la escala como una respuesta a esos ejercicios.

ACTUALIZACIÓN



USS Minneapolis-Saint Paul (LCS 21) Nave de combate litoral de la Líderiva en la Bahía de Guantánamo, Cuba - 19 de septiembre de 2025



via @WarshipCam https://t.co/4zivbmzxDf pic.twitter.com/fetN2U22Gn — Daopz (@daopz) September 19, 2025

La Base Naval de Guantánamo confirma la llegada del USS Minneapolis-Saint Paul

La Estación Naval de Guantánamo informó públicamente sobre la visita del buque de guerra estadounidense y destacó sus capacidades operativas.

En su publicación, describió al LCS-21 como una plataforma altamente maniobrable y adaptable, diseñada para diferentes tipos de misiones navales.

Entre sus funciones mencionó las operaciones de contramedidas contra minas, guerra antisubmarina y combate de superficie.

La comunicación oficial calificó la escala como breve, sin anunciar una misión adicional relacionada con Cuba.

El USS Minneapolis-Saint Paul pertenece a una clase de embarcaciones desarrolladas para operar en áreas litorales y apoyar diferentes misiones de la Marina estadounidense.

Fue incorporado al servicio activo en 2022 y tiene como puerto base la Estación Naval Mayport, en Florida.

Se trata del undécimo buque de la variante Freedom.

Los buques de combate litoral fueron concebidos para desarrollar misiones en aguas próximas a las costas y participar en operaciones de seguridad marítima.

Su diseño prioriza la velocidad, la maniobrabilidad y la capacidad de operar con diferentes sistemas y equipos de misión.

Sin embargo, la descripción general de las capacidades de la clase no confirma qué armamento o sistemas específicos llevaba instalado el LCS-21 durante su visita a Guantánamo.

El buque operaba en el Caribe central días antes de llegar a Cuba

La llegada a Guantánamo estuvo precedida por movimientos del USS Minneapolis-Saint Paul en el Caribe.

Según el seguimiento de despliegues navales publicado por USNI News el 2 de noviembre, el buque se encontraba operando en la región del Caribe central.

Este dato permite situar su escala en Guantánamo dentro de un despliegue regional más amplio.

No obstante, el reporte no establece que el navío estuviera desarrollando una operación dirigida específicamente contra Cuba.

Las visitas a instalaciones navales pueden responder a diferentes necesidades operativas, logísticas o de mantenimiento.

En este caso, la estación naval estadounidense únicamente informó sobre una escala portuaria.

No es la primera vez que el USS Minneapolis-Saint Paul visita Guantánamo

El buque ya había realizado una visita documentada a la Base Naval de Guantánamo durante 2026.

El 31 de agosto llegó a la instalación después de haber zarpado de Mayport el día 27 de ese mes.

Posteriormente participó en UNITAS 2026, un ejercicio naval multinacional celebrado frente a las costas de Lima, Perú.

En aquellas maniobras participaron fuerzas navales de 24 países.

UNITAS constituye una de las principales actividades de cooperación naval multinacional en el continente americano.

La participación del LCS-21 en ese ejercicio muestra que el buque ha mantenido actividad operativa en diferentes áreas del continente durante los últimos meses.

Su nueva escala en Guantánamo representa, por tanto, una visita adicional a una instalación que ya había utilizado anteriormente.

Guantánamo gana protagonismo en los movimientos militares estadounidenses de 2026

La Base Naval de Guantánamo ha sido escenario de diferentes actividades y visitas de altos funcionarios militares estadounidenses durante este año.

Entre los acontecimientos mencionados en los reportes recientes figuran visitas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

También se ha informado sobre la designación de la base como sede de un centro regional vinculado al nuevo Comando de Guerra Autónoma del SOUTHCOM.

Estas actividades reflejan la utilización de la instalación en diferentes iniciativas de seguridad y defensa regional.

Sin embargo, no todas las visitas, ejercicios o escalas portuarias forman necesariamente parte de una misma operación militar.

Para establecer una relación directa entre ellas sería necesaria información adicional de las autoridades responsables.

Estados Unidos realizó ejercicios antidrones en Guantánamo bajo el lema “No Fly Zone”

Otro de los acontecimientos recientes fue la realización de ejercicios de defensa contra sistemas aéreos no tripulados.

Según la información proporcionada, la Estación Naval de Guantánamo desarrolló el martes actividades antidrones bajo el lema “No Fly Zone”.

En ellas participaron estructuras vinculadas al Comando Sur, la Cuarta Flota estadounidense y la JIATF-401.

Los ejercicios de defensa contra drones forman parte de las actividades de preparación militar destinadas a detectar y responder a posibles amenazas aéreas.

No obstante, la información difundida no demuestra que estas maniobras estuvieran relacionadas con una amenaza concreta procedente de Cuba.

Tampoco existe confirmación de que el USS Minneapolis-Saint Paul haya participado en esas actividades.

Cuba moviliza a sus Fuerzas Armadas durante el Ejercicio Estratégico Moncada 2026

La visita del buque estadounidense coincide con el desarrollo del Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

Las maniobras cubanas fueron programadas para los días 4 y 5 de noviembre, con una jornada adicional dedicada a la defensa nacional el viernes 6.

El ejercicio contempla la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, reservistas, milicias y estructuras territoriales.

Las autoridades cubanas presentan estas actividades como parte de la preparación ante una eventual agresión extranjera.

El programa responde a la doctrina militar denominada Guerra de Todo el Pueblo, que contempla una resistencia territorial con participación de fuerzas regulares y estructuras civiles.

La coincidencia temporal con la visita del buque estadounidense ha generado atención sobre las tensiones regionales.

Sin embargo, no se ha confirmado que ambos acontecimientos estén vinculados operativamente.

General cubano advierte que defenderían la isla “casa por casa, barrio por barrio”

Durante los ejercicios militares, el general Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe del Estado Mayor General, realizó declaraciones sobre la respuesta cubana ante una eventual intervención estadounidense.

El alto mando aseguró que las fuerzas defensoras combatirían en diferentes zonas del país.

“Vamos a defender casa por casa, barrio por barrio, zona por zona”, afirmó durante las actividades militares.

El Ministerio de las FAR también difundió mensajes sobre la utilización de minas y emboscadas en un escenario hipotético de invasión.

Las declaraciones reflejan la doctrina militar cubana de resistencia territorial.

Sin embargo, no constituyen una confirmación de que exista una operación militar estadounidense inminente contra la isla.

Pete Hegseth había advertido a Cuba sobre la adquisición de armamento capaz de alcanzar Guantánamo

Durante una visita a Guantánamo en junio, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth realizó declaraciones sobre la seguridad de la instalación.

Según el reporte citado, Hegseth advirtió que sería imprudente que el Gobierno cubano adquiriera armamento capaz de alcanzar la base naval o territorio continental estadounidense.

También expresó que el futuro de Cuba dependía de las decisiones de sus dirigentes.

Las declaraciones se produjeron en el contexto de la política de seguridad de Washington hacia La Habana.

Sin embargo, no equivalen a un anuncio de intervención militar.

¿La llegada del USS Minneapolis-Saint Paul significa que EEUU prepara una operación contra Cuba?

La presencia del buque de guerra estadounidense en Guantánamo ha generado interrogantes debido a la coincidencia con los ejercicios militares cubanos.

Sin embargo, la información oficial disponible describe el movimiento como una visita portuaria.

No se ha anunciado que el LCS-21 participe en una operación militar contra Cuba.

Tampoco se ha informado que su llegada esté relacionada con los ejercicios Moncada 2026.

La visita ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas y militares, pero una escala naval, por sí sola, no demuestra que exista una intervención estadounidense en preparación.

Guantánamo vuelve al centro de la atención militar en el Caribe

La llegada del USS Minneapolis-Saint Paul coincide con una semana de actividad militar en ambos lados de la relación entre Washington y La Habana.

Mientras Estados Unidos desarrolla operaciones y ejercicios en su instalación naval de Guantánamo, Cuba moviliza a sus fuerzas militares y estructuras territoriales durante el Ejercicio Moncada 2026.

La combinación de estos acontecimientos refleja un escenario de tensión política y de preparación militar.

El hecho confirmado en la comunicación de la estación naval es la visita portuaria del LCS-21. No existe información oficial que vincule directamente su presencia con una operación contra Cuba o con las maniobras que desarrolla el Gobierno cubano.