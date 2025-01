Desgarrador Testimonio de Madre Cubana con I220A: hace tres años que no puedo abrazar a mis hijos

"Soy I220A y hace tres años que no puedo abrazar a mis hijos"

En su conmovedor testimonio, Yilian expresó: "Un día como hoy salí de mi país, me despedí de mis hijos con el dolor más grande del mundo. Soy I220A y ya hoy hace tres añitos que no puedo ver ni abrazar a esos hijos míos". Acostada en su cama y visiblemente afectada, la madre cubana detalló la tristeza de su situación, agregando: "Hoy es un día muy triste para mí. Hace tres años que esos niños no pueden abrazar a su madre".