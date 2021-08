Desapareció el 11 de Julio en medio de las protestas en Matanzas  y la policía dice que  lo encontró ahogado en Playa Larga

"A raíz de eso, en la PNR formulan la denuncia por desaparecido y el día 5 de agosto dicen en la PNR a mi padre que tenían un muchacho ahogado y que estuvo tres días en el mar y por la tanto el cadáver estaba descompuesto, en mal estado y no se pudo ver las huellas dactilares", dijo Barrera en la carta donde agregó que la muerte de su hermano el 15 de julio la "tuvieron en secreto".

"Mi hermano siento que me lo mataron ellos a golpes, no le tiraron una foto, no le hicieron una foto, porque dicen que estaba muy descompuesto y no tenía huellas dactilares. En conclusión, lo enterraron en una fosa común. Es así el proceder en Cuba. Es así, y todo a raíz de los procesos del 11 de julio", dijo.

Me pregunto yo, se ahogó y nadie vio nada en Playa Larga llena el día 12 y 13 de julio. No me trago ese cuento. Exijo que se atienda a mi familia en Cuba y se les den las debidas respuestas. No me voy a callar porque no estoy en Cuba que no se puede ni decir 'Patria y Vida' que te meten preso. Estos atropellos no podemos seguir aguantándolos".

"Mi hermano de 24 añitos. Disculpen la falta de ortografía pero desde el 5 de agosto que hemos sabido la triste y trágica noticia no hemos podido dormir. Y no dormiremos hasta que salga todo a la luz. Y nadie me paga ni un peso por escribir esto. Esto lo hago porque es la dura realidad de mi familia. A mí sí que nadie me apaga mi voz", concluyó.

También Richard Barrera Díaz comunicó este jueves en Facebook la muerte de su hermano Cristian. "Hoy para mí es el día más triste de mi vida: me acabo de enterar que a mi hermano lo encontraron muerto en la playa con tan solo 24 años, el día 15 después de haber ido a Playa Larga a esperar un barco para irse del país. Desgraciadamente no sobrevivió".

"Según la Policía murió ahogado desde el día 15 y fuimos a la Policía a averiguar y lo único que nos dijeron fue que a todos los que habían cogido en la playa los habían mandado para Matanzas. Hace un mes y nadie nos daba información alguna y hoy es que pudimos enterarnos de esta desagradable noticia: lo habían enterrado sin autopsia ni nada. Ni siquiera lo pudimos ver", dijo.

Richard Barrero, residente en Cárdenas, confesó que aún no se cree la muerte de mi hermano. "No me creo que no pueda ver más a mi hermano más nunca en la vida y que no pudo ver su hijo crecer con solamente un año y un mes", agregó.

"Aquí nadie se va quedar callado, mi hermana, que pase lo que vaya a pasar. Que inventen el pasillo que vayan a inventar que aquí los voy a esperar. Todavía hablan por el Noticiero de que aquí en Cuba no hay desaparecidos. Así mismo como mi hermano lo estuvo, o lo está, deben haber muchos más", dijo Richard Barrero en Facebook.

DIARIO DE CUBA contactó con la hermana del fallecido por Facebook y al cierre de esta noticia no recibió respuesta. Nuestro diario no ha podido comprobar el caso de manera independiente.