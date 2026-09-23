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Inversiones de EEUU en Cuba, solo hasta que haya un cambio de régimen, dice Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió “Por supuesto”, cuando se le preguntó sobre las futuras inversiones de empresas estadounidenses en Cuba. Sin embargo, afirmó el miércoles, al margen de la Asamblea General de la ONU, que, actualmente, en el sector privado no existe confianza en que las empresas puedan recuperar su inversión sino hasta que cambie el gobierno en la isla.

United States Secretary of State Marco Rubio speaks to the media after meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Wednesday, Sept. 23, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura)
United States Secretary of State Marco Rubio speaks to the media after meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, Wednesday, Sept. 23, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura) AP
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los medios tras reunirse con el ministro de Exteriores de Rusia, Seguéi Lavrov, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los medios tras reunirse con el ministro de Exteriores de Rusia, Seguéi Lavrov, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

“Simplemente no hay legitimidad o credibilidad de que este régimen pueda cumplir con esas condiciones debido a que nunca antes lo han hecho”, señaló. “Nadie invertirá en Cuba bajo su actual sistema de gobernanza. Simplemente no lo harán”.

En enero, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o proporcione petróleo a la isla. A principios de este mes, el gobierno estadounidense impuso nuevas sanciones a Cuba, en un nuevo impulso por estrangular su economía.

FUENTE: AP

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