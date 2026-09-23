Inversiones de EEUU en Cuba, solo hasta que haya un cambio de régimen, dice Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió “Por supuesto”, cuando se le preguntó sobre las futuras inversiones de empresas estadounidenses en Cuba. Sin embargo, afirmó el miércoles, al margen de la Asamblea General de la ONU, que, actualmente, en el sector privado no existe confianza en que las empresas puedan recuperar su inversión sino hasta que cambie el gobierno en la isla.