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Acusan a cuatro cubanos de sabotaje por el presunto robo de cables de una central termoeléctrica

LA HABANA (AP) — Cuatro personas fueron acusadas en Cuba del presunto robo de cientos de metros de cables que dejaron paralizada una central termoeléctrica en un contexto de gran fragilidad del sector y en medio de apagones masivos.

Las autoridades habían advertido que tendrían tolerancia cero con quienes realizan este tipo de robos sin importar que se trate de delitos comunes luego de que se produjeran algunos hurtos de aceites que usan los transformadores.

El portal oficial Cubadebate informó el jueves que dos ciudadanos “ajenos al centro laboral cortaron los cables" de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez en localidad de Mariel —a unos 60 kilómetros de la capital— y se habrían apropiado de 135 metros de cables. Agregó que el robo interrumpió la generación de electricidad el 2 de septiembre. Además, se investiga a otros dos hombres que eran custodios del lugar.

Las imputaciones son por sabotaje e incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas, dijo el medio sin aclarar si son iguales para todos los acusados.

En mayo de 2025 el Tribunal Supremo de la isla informó públicamente que había acordado considerar como sabotaje los robos comunes que dañen o perjudiquen partes, piezas y componentes del Sistema Energético Nacional (SEN).

El mes pasado la Fiscalía General de la República indicó que se habían realizado más de 460 investigaciones penales por este tipo de hechos entre 2025 y la mitad de 2026. El sabotaje está contemplado en el Código Penal con penas de entre 7 y 30 años de prisión.

La situación del SEN es muy delicada en Cuba. La isla está sometida a un bloqueo petrolero y financiero de Estados Unidos que afecta de manera directa la producción y distribución de electricidad y recurrentemente se producen largos apagones y desconexiones nacionales del sistema.

FUENTE: AP

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