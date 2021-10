Cubanos explotan contra Transtur por la compra de autos nuevos: '¿Por qué no traen ambulancias?'

Según la página Marine Traffic, el buque que aparece en las fotos de Transtur, el Glovis Corona, salió del puerto de Mobile, Alabama (Estados Unidos) el 11 de octubre y llegó a La Habana, Cuba, este miércoles. "El buque se encuentra actualmente en el puerto de La Habana, Cuba, luego de una travesía de dos días y dos horas con origen en el puerto Mobile, EEUU", agregó la fuente.

Varios cubanos cuestionaron la habitual excusa del régimen de La Habana para la escasez en la Isla: el bloqueo (embargo) de Estados Unidos. "¿Y el bloqueo ya lo quitaron?", "y el pueblo a pie, para ellos no hay carros por culpa del bloqueo. Mira que los comunistas son mentirosos e hipócritas" y "¡para eso no hay bloqueo y para eso sí hay dinero! ¡Qué inmorales son todos ustedes!"

"¿Por qué no hay guaguas y taxis en Cuba para que el pueblo se traslade a sus trabajos? ¿Por qué los molestos apagones cuando el problema es el combustible que el país no lo tiene y sin embargo para estos carros sí tienen combustible? Hay tantas preguntas que el pueblo tiene que hacerles y tú (régimen) no tienes otra respuesta que el bloqueo nos afecta", dijo Joanni González.

El momento de la descarga de los carros nuevos para Transtur en el puerto de La Habana fue compartido en Facebook por el influencer Orlandito te lo cuenta. "En el horario de las 2:00PM del día de hoy, 13 de octubre del 2021, desde el puerto de La Habana la tiranía del PCC vuelve a reírse de todos los cubanos. Para el sector del turismo existe total prioridad y presupuesto".

"En estas imágenes de hoy se demuestra cómo llegan al puerto cientos de carros dirigidos al sector del turismo, vehículos para ser rentados al turista que llega a la Isla enajenado o indiferente al dolor de todo un pueblo al que le ignoran, le privan y le manipulan. ¿Y el bloqueo? ¿Como es posible que para algunas cosas haya dinero y para las básicas no?", dijo la citada fuente.

"No hay qué comer, ni leche para los niños ni medicinas y se gasta el dinero del pueblo comprando carros. ¿Hasta cuándo la desfachatez? Quiero que algún fanático defensor de esto me explique eso. Estas cosas no se pueden aplaudir, eso es faltarle el respeto a este pueblo que sufre en carne propia todos los días en las colas interminables producto de la escasez. ¿Hasta cuándo?", dijo Juan Eduardo García ante las imágenes de los nuevos autos de Transtur.

Tomasa Santamaría señaló que no entiende si el mismo Miguel Díaz-Canel "dijo que comprar medicamentos no era posible porque eran muy caros y que no había para eso y ahora mira con la que se botaron: comprando carros nuevos. La verdad que estamos perdidos. Esto no tiene arreglo".

"Ustedes lo que son es unos falta de respeto. ¿Hasta cuando la burla hacia nosotros? Soy estomatóloga y no hay ni material para atender a los pacientes, curarles sus dolores, dicho por mis colegas, yo no lo he vivido porque ni muerta le trabajo al Gobierno de mierda este. Bloqueo ni bloqueo, todo lo justifican con el bloqueo, y a la hora de la verdad te restriegan las cosas en tu cara. ¿Cómo es que compraron 800 autos 0Km, si los carros particulares son los que se han ofrecido a trabajar como ambulancias? ¿Hasta cuándo lo de ustedes? Descarados y sinvergüenzas, ustedes no merecen ni el más mínimo respeto", opinó Liliam Carmona.

"Cómo sería lindo esa cantidad pero de ambulancias para el pueblo trabajador", "ustedes lo que son unos falta de respeto con el pueblo sin ambulancias ni medicinas" y "los turistas en carros modernos y los enfermos en carretones y camiones", comentaron otros cubanos.

El Gobierno de Cuba se prepara para reabrir las fronteras para el turismo internacional el próximo 15 de noviembre, justo en la temporada alta de uno de los sectores que más dinero genera en la Isla y que se ha visto afectado por la pandemia de Covid-19.