Cubano se enfrenta al General de División Rodiles y al Primer Ministro de Cuba Manuel Marrero

En las imágenes del suceso se observa al cubano , al parecer un trabajador independiente con un negocio propio o miembro de alguna cooperativa agropecuaria, discutir con un dirigente subalterno de Marrero Cruz, pues su queja no había sido atendida.

“Mandé una carta a su oficina y usted (Mario) me dijo que no tenía tiempo para mí”, expresó el ciudadano. Fue entonces cuando Marrero Cruz intervino para decirle que en los próximos días se analizaría su situación.

El General de División de las FAR, Héroe de la República de Cuba, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional, mandó a callar al ciudadano que protestaba.

“No me gusta que presiones así, este no es el momento”, espetó, para posteriormente acudir al manido argumento de “yo me muero por la revolución”.

El suceso causó miles de reacciones en las redes sociales. Por ejemplo, Ray Dalmau comentó que Rodiles Planas, tuvo una actitud de “gánster, le metió la velocidad al chivatón y este enseguida ‘yo me muero por esto’. Pende.. uno, abusador el otro, la combinación perfecta”.

Otros también coincidieron sobre la inutilidad de quejarse diciendo que se es revolucionario como si eso sirviera para que el problema sea resuelto. “El ciudadano que al final se muere por eso, no importan los años que lleva con el problema, hoy todavía dice que se muere por eso, pues amigo así seguirás”, comentó el tuitero Ariel González.

“Ese video no tiene desperdicio, he pasado por risa, ira, vergüenza, lástima, roña, entre otros”, argumentó otro antillano que quedó impresionado al ver semejante acto dantesco.

Así lo describió el usuario de Twitter Mag Jorge Castro. “No hay mejor video para ilustrar la realidad cubana actual: el ciudadano que lleva años quejándose, el ministro barrigón, el burócrata incompetente y el viejo chivato. Todos compartiendo una escena dantesca”.

Fuente: periodicocubano.com