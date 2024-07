Cubano que llegó a Miami con Parole, regresa a Cuba y AHORA pide ayuda para volver a entrar en EEUU

Este hombre, que viajó a Cuba para visitar a su madre enferma, ahora no puede regresar a Miami, donde residen sus cuatro hijos. Desesperado, se comunicó con el periodista Mario J. Pentón para buscar consejo de los abogados que colaboran con el comunicador.

"Necesito volver a entrar a Estados Unidos. Llevo ya siete meses en Cuba, no puedo más, estoy desesperado. Vine porque mi mamá estaba enferma, pero ya está bien. Necesito que me ayuden a volver", expresó el afectado.

El abogado Ismael Labrador aclaró que el parole humanitario no es un visado, sino un permiso de estancia legal en Estados Unidos que permite una única entrada al país. "Usted no puede volver a Estados Unidos con el mismo parole con que entró inicialmente. Esto no es una visa de entradas múltiples ni una residencia estadounidense, incluso lo recibió en Estados Unidos. Entiéndanlo, es un permiso de permanencia en el país", explicó Labrador.