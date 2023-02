Cubano de Miami trae a seis miembros de su familia gracias al programa Parole 

“Van a aprobar a uno, van a aprobar a otros, subí diferentes aplicaciones, la verdad ni me lo creo ¡Todos fueron aprobados!”, refirió el cubano en entrevista con la cadena Telemundo 51.

De acuerdo con el testimonio del joven que labora como estomatólogo, sus ingresos le permitieron patrocinar a su sobrina y luego presentar similares formularios I-134A para el resto de sus familiares. “Presenté la aplicación de ella el día 18 y el día 20 todos estaban aprobados”, confesó el ciudadano que a sus 35 años no pensó poder brindarle un nuevo futuro a estos seis miembros de su familia de una manera tan rápida.

“Desde el inicio tenía pensado solo tres: mi hermana, su esposo y la niña pequeña. Pero después de informarme y ver las noticias, me dije ¿por qué no aplicar para los seis, quién quita que tenga esa suerte de traerlos juntos a todos?”, relató agradeciendo que el salario de su trabajo le ofrece la solvencia económica necesaria para que los funcionarios de USCIS lo aprueben como sustento para estos seis extranjeros en territorio estadounidense.

Algunos se han sorprendido, al igual que Alberteris, pero de acuerdo con el abogado de inmigración, Ángel Leal, no hay un límite máximo de personas que se pueden patrocinar, pues todo está supeditado a la solvencia económica que logre presentar el patrocinador.

“No hay ningún límite. Este programa no establece un límite de personas que pueden ser patrocinadas por un solo patrocinador. Lo que sí hay que tener en cuenta es la solvencia económica de ese patrocinador, que puede patrocinar al número de personas que desee, siempre y cuando su economía se lo permita”, apuntó Leal.

Sin embargo, al tratarse de un programa discrecional, en caso de no aprobarse una aplicación en favor de un beneficiario es imposible reclamar.

“Este es un programa totalmente discrecional. No es un derecho, no es algo que puedes apelar en caso de que no aprueben el formulario I-134A (Solicitud online para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero)”.

No obstante, si el aplicativo es rechazo, siempre se puede optar por otro patrocinador que sí reúna los requisitos.

Desde el pasado 5 de enero, la administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional, puso en vigor un nuevo programa migratorio para los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, quiénes pueden aplicar a un proceso migratorio seguro, ordenado y legal.

Se entregarán 30.000 visas humanitarias mensuales para estas cuatro nacionalidades con el objetivo de eliminar el flujo descontrolado de migrantes que cruzaban ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. En este sentido, las autoridades migratorias endurecen los controles para negar el paso sin autorización por esa línea divisoria con México.

