Cubana recién llegada rompe a llorar frente a la sección de carnes en un mercado de EE.UU.

En los comentarios del video, se pueden leer mensajes como: "Hay que vivirlo para entenderlo", "Yo también lloré y más cuando queda gente querida detrás", "Y yo llorando también, por Dios, y ni los conozco, pero así es la pura realidad literal", "A mí me pasó la primera vez, así que te entiendo y piensas en los que quedaron", "Es triste, la primera vez que tuve una celebración de Thanksgiving no podía comer del nudo en la garganta de ver tanta comida y de eso hace 12 años, imagínate ahora que Cuba está peor", "Yo también lloré la primera vez que entré a un Walmart, no es fácil haber vivido y no conocer qué es vivir como persona", o "Creo que todos los cubanos hemos llorado al entrar por primera vez a un mercado aquí en USA".