Cuba

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

CIMEX suspende la venta de combustible en pesos cubanos y limita la gasolina en dólares a 20 litros, en plena crisis por desabastecimiento agudo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
LA HABANA. — En medio de una crisis energética sin precedentes, el régimen cubano pospuso la venta de combustible en pesos cubanos (CUP) y restringió el acceso al diésel, dejando a la población dependiente únicamente de la gasolina en dólares, según informó la corporación estatal CIMEX.

La medida, anunciada la noche del viernes tras una emisión especial de la Mesa Redonda, establece que solo se venderá gasolina B90 y B94 en dólares (USD), con un límite máximo de 20 litros por cliente, mediante el uso obligatorio de la plataforma Ticket.

“Hasta que las condiciones lo permitan, se posponen las ventas de combustibles en CUP y la comercialización de diésel en USD a la población”, señaló CIMEX en su comunicado oficial.

Gasolina racionada y por turnos

A partir del 7 de febrero, los servicentros designados operarán exclusivamente con el sistema Ticket para la venta en dólares. Los clientes deberán inscribirse en la plataforma, esperar la notificación y consumir su turno en un plazo de 24 horas, según detalló la empresa estatal.

La decisión confirma que no hay combustible suficiente para mantener los niveles previos de venta, contradiciendo mensajes oficiales recientes que hablaban de estabilidad en el suministro.

Días antes, CUPET había asegurado que “no se ha detenido el abastecimiento” a la red de servicentros, una afirmación que ahora queda en entredicho.

Reconocimiento oficial del colapso

El viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, adelantó la medida durante la Mesa Redonda, reconociendo de forma explícita la magnitud del problema.

“Al no haber combustible suficiente, no podemos mantener los niveles de venta que veníamos teniendo”, afirmó el funcionario.

Aunque el Gobierno promete que la venta “liberada” se restablecerá cuando las condiciones lo permitan, no se ofreció ninguna fecha concreta, lo que deja a millones de cubanos enfrentando restricciones severas de movilidad en un país ya afectado por apagones, colapso del transporte y parálisis económica.

