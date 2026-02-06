americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Las Tunas

Crisis de combustible paraliza ómnibus en Cuba: suspenden salidas nacionales desde Las Tunas

Las autoridades suspendieron todas las salidas interprovinciales de ómnibus desde Las Tunas por la falta de combustible, salvo un expreso nocturno a La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Buses nacionales

LAS TUNAS, Cuba - La crisis de combustible que atraviesa Cuba sigue profundizándose y ahora golpea de lleno el transporte nacional de pasajeros. Las autoridades de Ómnibus Nacionales en Las Tunas anunciaron la suspensión total de las salidas interprovinciales a partir de este viernes 6 de febrero, debido a la falta de carburante.

Según informó Tiempo21Cuba, la medida afecta los viajes hacia Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, tanto en horarios de la mañana como de la tarde.

Solo un expreso en funcionamiento

Las autoridades precisaron que solo se mantendrá activa la salida del expreso con destino a La Habana a las 9:00 p. m.. En cambio, quedó suspendida la ruta alterna hacia Matanzas.

El delegado del Ministerio de Transporte en la provincia, Reynaldo Reyes Silva, advirtió que podrían anunciarse nuevas restricciones en los próximos días, especialmente en el servicio ferroviario, que también enfrenta severas limitaciones por la escasez de diésel.

Screenshot 2026-02-06 at 10.58.13AM

Transporte en caída libre

La suspensión de viajes desde Las Tunas refleja el deterioro acelerado del sistema de transporte en Cuba, afectado por un desabastecimiento de combustible sin precedentes que ya ha paralizado servicios básicos en varias provincias.

En los últimos días, la Universidad de La Habana anunció el paso temporal a modalidad semipresencial por 30 días y la postergación del Congreso Universidad 2026, citando el déficit energético.

En Camagüey, fuentes internas reportaron la suspensión de la transportación y de la venta de gasolina, además de ajustes en horarios docentes y actividades culturales. Mientras tanto, la Universidad de Holguín habría enviado a estudiantes becados a sus hogares y detenido la docencia hasta marzo, también por la falta de energía y combustible.

Advertencia oficial

La crisis energética, reconocida públicamente por el presidente Miguel Díaz-Canel en una reciente comparecencia televisiva, se extiende ya a múltiples sectores y amenaza con paralizar aún más la vida cotidiana de los cubanos, especialmente en el transporte y la educación.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
opinion: diaz-canel vuelve a confirmar error de raul castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Por Carlos Cabrera Perez
eeuu intensifica presion militar sobre cuba: destructor, drones y aviones espia escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Por Redacción América Noticias Miami
Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Por Redacción América Noticias Miami
comparecencia en vivo de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulacion del regimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter