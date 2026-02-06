Crisis de combustible paraliza ómnibus en Cuba: suspenden salidas nacionales desde Las Tunas

Compartir en:









LAS TUNAS, Cuba - La crisis de combustible que atraviesa Cuba sigue profundizándose y ahora golpea de lleno el transporte nacional de pasajeros. Las autoridades de Ómnibus Nacionales en Las Tunas anunciaron la suspensión total de las salidas interprovinciales a partir de este viernes 6 de febrero, debido a la falta de carburante.

Según informó Tiempo21Cuba, la medida afecta los viajes hacia Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, tanto en horarios de la mañana como de la tarde.

Solo un expreso en funcionamiento Las autoridades precisaron que solo se mantendrá activa la salida del expreso con destino a La Habana a las 9:00 p. m.. En cambio, quedó suspendida la ruta alterna hacia Matanzas.

El delegado del Ministerio de Transporte en la provincia, Reynaldo Reyes Silva, advirtió que podrían anunciarse nuevas restricciones en los próximos días, especialmente en el servicio ferroviario, que también enfrenta severas limitaciones por la escasez de diésel.

Screenshot 2026-02-06 at 10.58.13AM Transporte en caída libre La suspensión de viajes desde Las Tunas refleja el deterioro acelerado del sistema de transporte en Cuba, afectado por un desabastecimiento de combustible sin precedentes que ya ha paralizado servicios básicos en varias provincias.

En los últimos días, la Universidad de La Habana anunció el paso temporal a modalidad semipresencial por 30 días y la postergación del Congreso Universidad 2026, citando el déficit energético.

En Camagüey, fuentes internas reportaron la suspensión de la transportación y de la venta de gasolina, además de ajustes en horarios docentes y actividades culturales. Mientras tanto, la Universidad de Holguín habría enviado a estudiantes becados a sus hogares y detenido la docencia hasta marzo, también por la falta de energía y combustible. Advertencia oficial La crisis energética, reconocida públicamente por el presidente Miguel Díaz-Canel en una reciente comparecencia televisiva, se extiende ya a múltiples sectores y amenaza con paralizar aún más la vida cotidiana de los cubanos, especialmente en el transporte y la educación.