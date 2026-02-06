Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Compartir en:









LA HABANA. — En medio de la profundización de la crisis de combustible y transporte en Cuba, el Ministerio del Transporte de Cuba (MITRANS) anunció este viernes que el sistema de transporte nacional entra en “modo emergencia”, con una serie de recortes y suspensiones en servicios clave que evidencian el impacto creciente del desabastecimiento de combustible y las restricciones operativas a nivel nacional.

Según el comunicado oficial emitido en la Mesa Redonda, a partir de la medianoche el servicio de trenes nacionales quedará reducido drásticamente, con solo una salida cada ocho días hacia cada destino principal como La Habana–Santiago de Cuba, La Habana–Guantánamo o La Habana–Holguín.

Suspensiones y recortes claves El MITRANS también informó la suspensión del servicio de listas de espera y que las Terminales de Última Hora dejarán de operar, afectando no solo rutas ferroviarias, sino también las conexiones de autobuses de larga distancia y traslados planificados.

Para los pasajeros que ya tenían boletos comprados —ya sea para tren, ómnibus o transportación marítima— se garantiza el reembolso del 100% del importe hasta 30 días después de la fecha marcada en el boleto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2019931680052826350?s=20&partner=&hide_thread=false #Ahora. Ajuste extremo al transporte en #Cuba.



Trenes solo cada ocho días por destino, cierran las terminales última hora y las listas de espera. pic.twitter.com/brwz44r771 — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) February 7, 2026 Prioridad para sectores críticos Aunque los recortes son amplios, el Ministerio detalló que los traslados relacionados con salud, puertos, aeropuertos y servicios esenciales se mantendrán, y se aprovecharán medios eléctricos disponibles en algunas regiones para responder a necesidades prioritarias.

El paquete de medidas confirma la parálisis del transporte estatal de pasajeros y carga, que según datos oficiales cayó drásticamente el año pasado debido a la falta de combustible, con descensos de hasta el 93% en servicios de pasajeros gestionados por el Mitrans.

‍ Impacto en la vida cotidiana La reducción de trenes, suspensión de listas de espera y limitaciones en traslados de trabajadores se suman a una serie de crisis sociales y económicas que incluye apagones, falta de combustible para transporte público urbano y bloqueos en rutas que dificultan aún más la movilidad de los ciudadanos cubanos.