americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

El MITRANS activa "modo emergencia" y recorta trenes, listas de espera y traslados, priorizando servicios esenciales en medio de crisis de combustible en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
guagua cuba

LA HABANA. — En medio de la profundización de la crisis de combustible y transporte en Cuba, el Ministerio del Transporte de Cuba (MITRANS) anunció este viernes que el sistema de transporte nacional entra en “modo emergencia”, con una serie de recortes y suspensiones en servicios clave que evidencian el impacto creciente del desabastecimiento de combustible y las restricciones operativas a nivel nacional.

Según el comunicado oficial emitido en la Mesa Redonda, a partir de la medianoche el servicio de trenes nacionales quedará reducido drásticamente, con solo una salida cada ocho días hacia cada destino principal como La Habana–Santiago de Cuba, La Habana–Guantánamo o La Habana–Holguín.

Embed - Ajustes para la continuidad del período lectivo en Educación Superior de Cuba

Suspensiones y recortes claves

El MITRANS también informó la suspensión del servicio de listas de espera y que las Terminales de Última Hora dejarán de operar, afectando no solo rutas ferroviarias, sino también las conexiones de autobuses de larga distancia y traslados planificados.

Para los pasajeros que ya tenían boletos comprados —ya sea para tren, ómnibus o transportación marítima— se garantiza el reembolso del 100% del importe hasta 30 días después de la fecha marcada en el boleto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2019931680052826350?s=20&partner=&hide_thread=false

Prioridad para sectores críticos

Aunque los recortes son amplios, el Ministerio detalló que los traslados relacionados con salud, puertos, aeropuertos y servicios esenciales se mantendrán, y se aprovecharán medios eléctricos disponibles en algunas regiones para responder a necesidades prioritarias.

El paquete de medidas confirma la parálisis del transporte estatal de pasajeros y carga, que según datos oficiales cayó drásticamente el año pasado debido a la falta de combustible, con descensos de hasta el 93% en servicios de pasajeros gestionados por el Mitrans.

‍ Impacto en la vida cotidiana

La reducción de trenes, suspensión de listas de espera y limitaciones en traslados de trabajadores se suman a una serie de crisis sociales y económicas que incluye apagones, falta de combustible para transporte público urbano y bloqueos en rutas que dificultan aún más la movilidad de los ciudadanos cubanos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

ARCHIVO - Una mujer sostiene en alto la linterna de su celular mientras habla con una amiga durante un apagón programado como parte del racionamiento de electricidad en Santa Cruz del Norte, que alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, el 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

Apagones en Cuba y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

eeuu intensifica presion militar sobre cuba: destructor, drones y aviones espia escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

crisis de combustible paraliza omnibus en cuba: suspenden salidas nacionales desde las tunas

Crisis de combustible paraliza ómnibus en Cuba: suspenden salidas nacionales desde Las Tunas

Destacados del día

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

El cubano Yasiel Puig se dirige a la primera base tras negociar una base por bolas con la casa llena para impulsar a Ehire Adrianza durante la tercera entrada de un juego de béisbol de la Serie del Caribe contra Curazao, el sábado 3 de febrero de 2024, en Miami. (AP Photo/Lynne Sladky, archivo)

Exjugador de MLB Yasiel Puig es declarado culpable de obstrucción y mentir a autoridades federales

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter