CUBA: Nuevas imágenes del "perrito del Cauto" sugieren que podría estar vivo

La organización Bienestar Animal Cuba (BAC-Habana) compartió nuevas imágenes del conocido “perrito del Cauto” , que podrían indicar que el animal continúa con vida.

Según BAC, las fotografías fueron publicadas originalmente por “ un perfil identificado como Yenier, vinculado a medios oficiales de Bayamo ”, quien afirmó que el perro “ está vivo y junto a su dueño ”, aunque sin ofrecer pruebas verificables sobre el lugar, la fecha o la identidad de las personas involucradas.

“El perro parece algo más delgado, con el pelaje más opaco y un aire de descuido visible, lo que podría deberse al tiempo transcurrido o a un entorno diferente”, explicó BAC en un comunicado.

La organización subrayó que, pese a la similitud evidente, no se ha confirmado la identidad del supuesto dueño ni el lugar donde fueron tomadas las imágenes .

“Nuestra posición sigue siendo la misma: transparencia, rigor y responsabilidad. No afirmamos ni negamos nada mientras no existan pruebas verificables”, aclaró BAC.

El grupo también solicitó la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información confirmada sobre el paradero del animal.

Ataques desde medios oficialistas

BAC-Habana denunció haber sido blanco de ataques mediáticos tras la emisión de un segmento en el programa oficialista Con Filo, transmitido por la Televisión Cubana, donde se insinuó que la organización “formaba parte de la contrarrevolución”.

“En un tono manipulador, se nos expuso ante todo el país insinuando que nuestras acciones responden a intereses ajenos a la protección animal”, respondió la organización.

El grupo reafirmó que su reclamo busca transparencia, no propaganda, y que su objetivo es que el animal aparezca vivo y en condiciones seguras.

El origen del caso del “perrito de Bayamo”

El caso comenzó tras una publicación del medio CMKX Radio Bayamo, que mostró imágenes de un perro abandonado durante las evacuaciones por el huracán Melissa, en Granma.

El texto, titulado “El dolor de la partida”, provocó una ola de indignación por su tono poético, interpretado por muchos como una romantización del abandono animal.

En respuesta, BAC lanzó una campaña nacional para exigir fe de vida del perro, ofreciendo cubrir todos los gastos de rescate, atención veterinaria y traslado.

“Este no es un post más. Es el grito de un perrito que se quedó solo, mirando al cielo por donde se fue su amigo”, escribió la organización en Facebook.

Debate nacional sobre empatía y derechos

El caso del “perrito del Cauto” desató un amplio debate sobre empatía y sensibilidad social en Cuba.

El activista Manuel Viera cuestionó las prioridades del país, contrastando la indignación por el perro con el silencio ante los presos políticos. BAC respondió pidiendo no dividir al movimiento animalista y mantener el respeto.

Incluso el exespía René González criticó las muestras de empatía hacia el animal, comparando la reacción pública con la cobertura mediática de la guerra de Irak.

BAC replicó que “la compasión no se mide por especie” y lamentó que figuras influyentes distorsionen una causa legítima.

BAC reafirma su compromiso

“Nuestra causa no busca protagonismo, busca coherencia. No pretende competir con el dolor humano, sino recordar que la empatía no debe ser criminalizada”, concluyó BAC-Habana.