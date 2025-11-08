Sesión comienza lenta en Senado de EEUU, donde legisladores buscan solución a cierre del gobierno

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, el republicano John Thune, habla con reporteros acerca del cierre del gobierno, en el Capitolio, en Washington, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El estancamiento que ha durado 39 días está teniendo un impacto cada vez mayor en el país, ya que los trabajadores gubernamentales siguen sin cobrar, las aerolíneas cancelan vuelos y los pagos del programa de alimentos SNAP se han retrasado para millones de estadounidenses.

La sesión del sábado comenzó con dificultades cuando el presidente Donald Trump dejó claro que es poco probable que llegue a un acuerdo pronto con los demócratas que exigen una ampliación de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible por un año. Publicó en redes sociales que es “el peor sistema de salud en cualquier parte del mundo” y sugirió que el Congreso envíe dinero directamente a las personas para que compren seguros.

Thune declaró que la propuesta de Trump no formaría parte de una solución para terminar con el cierre, pero agregó que “es una discusión que el presidente y todos nosotros queremos tener”. Los senadores republicanos que hablaron el sábado en el pleno del Senado generalmente hicieron eco de la evaluación de Trump.

“Les garantizo que cada día que mantenemos este sistema en su lugar es un gran día para las compañías de seguros de salud que han estado ganando literalmente como bandidos cada día del Obamacare”, aseveró el senador Lindsey Graham.

El senador demócrata Ron Wyden dijo que daba la bienvenida a los republicanos a la lucha cuando se trataba de compañías de seguros, “pero eso no debería ser a costa de dejar a millones sin atención médica en enero”.

Los líderes republicanos del Senado han mostrado su disposición a una nueva propuesta de un pequeño grupo de demócratas moderados para reabrir el gobierno a cambio de una votación sobre los subsidios de “Obamacare” más adelante. Para aquellos inscritos en los mercados de seguros creados por la Ley de Cuidado de Salud Asequible, se espera que las primas, en promedio, se dupliquen con creces el próximo año si el Congreso permite que los subsidios expiren.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen, que lidera las conversaciones entre los moderados, declaró el viernes por la noche que los demócratas “necesitan otro camino a seguir” después de que los republicanos rechazaran la oferta del líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, para reabrir el gobierno y extender los subsidios por un año. “Estamos trabajando en ello”, afirmó.

Shaheen y otros, negociando entre ellos y con algunos republicanos de base, han estado discutiendo proyectos de ley que financiarían parte del gobierno —ayuda alimentaria, programas para veteranos y el poder legislativo, entre otras cosas— y extenderían el financiamiento para todo lo demás hasta diciembre o enero. El acuerdo solo vendría con la promesa de una futura votación sobre la atención médica, en lugar de una garantía de que los subsidios se extiendan.

No estaba claro si suficientes demócratas apoyarían tal plan. Incluso con un acuerdo, Trump parece poco dispuesto a apoyar una extensión de los beneficios de salud. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también dijo esta semana que no se comprometería a una votación sobre salud.

Los líderes republicanos sólo necesitan cinco votos más para financiar al gobierno, y el grupo que participa en las conversaciones ha oscilado entre 10 y 12 senadores demócratas.

Algunos republicanos han mostrado su disposición a extender los créditos fiscales de la época del COVID-19, ya que las primas podrían dispararse para millones de personas, pero quieren establecer nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios. Hicieron fila el sábado para tomar la palabra en el Senado y argumentar que los subsidios para los planes deberían ser canalizados a través de individuos.

“Vamos a reemplazar este sistema inoperante con algo que sea realmente mejor para el consumidor”, indicó Graham.

Trump quiere que los republicanos terminen rápidamente con el cierre y eliminen el bloqueo legislativo, que exige que la mayoría de las leyes reciban al menos 60 votos para salir adelante en el Senado, a fin de que puedan esquivar por completo a los demócratas. El vicepresidente JD Vance, un exsenador de Ohio, respaldó la idea en una publicación en línea el sábado, diciendo que los republicanos que quieren mantener el bloqueo legislativo están “equivocados”.

Los republicanos han rechazado el pedido de Trump, y Thune ha considerado en su lugar un paquete bipartidista que refleje la propuesta que los demócratas moderados han estado esbozando. Pero no está claro qué prometería Thune en materia de salud.

El paquete reemplazaría la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes que los demócratas han rechazado 14 veces desde que comenzó el impasse. El proyecto actual sólo extendería la financiación gubernamental hasta el 21 de noviembre.

Si Thune decide avanzar, en los próximos días podría celebrarse una votación de prueba sobre la nueva legislación.

Los demócratas tendrían que tomar entonces una decisión crucial: Seguir luchando por un acuerdo significativo para extender las ayudas que expiran en enero, prolongando el impacto del cierre, o votar para reabrir el gobierno y esperan lo mejor mientras los republicanos prometen una eventual votación sobre el cuidado de la salud, pero sin un resultado garantizado.

Schumer argumentó el sábado que los republicanos deberían aceptar una extensión de un año de los subsidios antes de negociar el futuro de los créditos fiscales.

“No hacer nada es negligente porque la gente se arruinará, perderá el seguro, se enfermará más”, expresó Schumer en un discurso en el pleno. “Eso es lo que sucederá si este Congreso no actúa”.

Los periodistas de The Associated Press Seung Min Kim, Joey Cappelletti y Lisa Mascaro contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press