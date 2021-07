Cuba maniobra y logra frenar reunión de la OEA

"No conocer lo que se está viviendo en Cuba no significa que los dramáticos hechos no se sigan produciendo. La realidad, tristemente, sigue su curso, no se esconde por detrás de papeles, declaraciones o dilaciones", añadió.

Fuentes dentro de la OEA dijeron a América Noticias que la suspensión se debió a que los países del CARICOM, una organización de estados caribeños que por décadas se han beneficiado del crudo venezolano a bajos precios, decidió boicotear la reunión.

Los representantes de Nicaragua, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bahamas, Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago consideraron "inútil" la reunión porque Cuba no pertenece a la OEA. También México y Argentina se pusieron del lado del régimen cubano.

Abdala, quien es representante permanente de Uruguay, consideró que "lo que se está viviendo en Cuba" no amerita retrasos y advirtió de que "el tiempo corre en contra de la defensa de los derechos y la vida de muchas personas".

"No asumir este presente no parece pertinente. Lo diligente es actuar rápido", agregó el funcionario.

Régimen cubano reacciona

El régimen cubano reaccionó eufórico con la noticia. "Derrotada [la] maniobra anticubana en OEA. Rechazo de [la] mayoría Estados Miembros obligó suspensión del Consejo Permanente", escribió en Twitter el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

El gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, ya se había referido a la reunión de la OEA este martes. "El próximo, vergonzoso y anunciado paso del macabro plan contra Cuba es la imposición del Consejo Permanente de la OEA", dijo en Twitter.

Cuba no pertenece a la OEA, de donde fue expulsada a inicios de la instauración del régimen castrista. En un intento por lavar la imagen del régimen los gobiernos izquierdistas del continente levantaron la expulsión pero el entonces gobernante Raúl Castro, aseguró que no regresarían a lo que él consideraba "el ministerio de colonias" de Estados Unidos.

