Cuba: Insólito video de balseros enfrentando a los guardacostas cubanos para huir de la isla

“No queremos problemas, solo queremos irnos para el Yuma. Somos trabajadores”, indicó este último. Por su parte, a los guardacostas se les escucha decir “terminen de entregarse ya, compadre (…) tienen que entregarse, no van a ningún lado (…) no van a ir muy lejos (ustedes ser van para tierra con nosotros aquí (…) se van a hundir en eso”.

Embed

Ante la negativa del grupo de abandonar su travesía, las autoridades abordaron la balsa, generando algunos momentos de tensión, e incluso se puede escuchar que los balseros estaban tratando de proteger a una mujer embarazada que estaba viajando con ellos.

Debido a la oscuridad de las imágenes no se puede determinar la cantidad exacta de personas que trataban de huir, no obstante, uno del grupo habló sobre dos cifras, 30 y 70, pero no especificó a que hacía referencia.

Coincidentemente, a inicios de este mes, se reportó un choque entre guardacostas cubanos y una lancha con emigrantes que estaba intentado huir de la isla de manera ilegal. Desafortunadamente, ese incidente dejó un saldo de dos personas heridas y una fallecida.

Carlos Martínez | americateve.com

Fuente: