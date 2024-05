Cuba: Impactante accidente en el Vedado queda captado en cámara

En el dramático video, se observa cómo el almendrón, golpeado lateralmente, se vuelca y se desliza, impactando a un hombre que estaba próximo a la esquina. Este hombre fue proyectado contra la verja, la cual derribó debido a la fuerza del impacto. La situación podría haber sido aún más trágica de no ser por un poste eléctrico que detuvo el movimiento del vehículo.

Testigos en la escena señalaron que el semáforo en la intersección de G y 17 no estaba funcionando en el momento del accidente, lo que pudo haber contribuido al siniestro. Uno de los testigos relató: “Señores eso fue delante de mí. En dicho semáforo no hay luz y es verdad que la preferencia la tiene la calle G, por dónde iba bajando el carro gris del MINREX, y el carro verde iba cruzando, el mismo carro me pasó a buena velocidad”.

A la hora de redactar esta nota, no se tienen detalles sobre el estado de salud del conductor del almendrón ni del peatón atropellado. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.