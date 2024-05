Amy Winehouse cubana arremete contra el programa 'Con Filo': "Odio ese 'programita'

Compartir en:









Amy Winehouse cubana responde a 'Con Filo': "El programa que más detesto"

El programa del régimen cubano, Con Filo, utilizó la imagen de Lisandra Rodríguez, conocida como la " Amy Winehouse cubana" por su notable parecido con la fallecida cantante británica, para insinuar que ella estaba a favor de la dictadura. Esto provocó una fuerte respuesta de Rodríguez.

Lisandra Rodríguez expresó su descontento a través de los comentarios en la página de Facebook de Con Filo, dejando claro que no tiene ninguna relación con el programa. "Odio ese 'programita', no apoyo su falsedad y si no salgo a expresarme en la calle es por miedo", subrayó.

En un mensaje contundente, Lisandra exigió: "Partía de faltas de respeto, cuenten las cosas como son.

¿Por qué no hicieron un programa diciendo que me despidieron del trabajo por volverme viral en las redes? Mandaron a que me sacaran. Dejen de manchar mi imagen, yo odio este programita y nunca apoyaré su falsedad. Yo soy real".

Screenshot 2024-05-29 at 10.39.30AM.png Los conductores de Con Filo habían utilizado un intercambio previo entre Lisandra y el periodista Ernesto Morales, radicado en Estados Unidos, para defender los ideales del régimen. En un video, Lisandra había retado a Morales a trasladarse con su familia a Cuba para luchar por la libertad, declarando que ella no es "Mariana Grajales". Este comentario fue bien recibido por Con Filo, pero su uso molestó aún más a Rodríguez que la propia disputa con Morales.

"Que les quede claro que yo no estoy a favor de nada aquí en Cuba, y si no salgo a expresarme es por miedo. Me cansé de que me usen para este trajín. No me involucren con la política, yo no estoy a favor de nada", añadió en un comentario que sigue visible en la página de Facebook del programa.

Lisandra fue aún más enfática en dos videos publicados en su perfil, donde reiteró su rechazo a ser asociada con el show de la dictadura: "Les pido encarecidamente que me saquen de todos estos programas porque no quiero participar en ninguno". Ante el acoso de sus seguidores, la joven insistió a través de una publicación en el perfil de Instagram del programa: "Por favor, sáquenme de su programa que no me gusta y de hecho es el que más detesto de la televisión. No tengo nada que ver con esto". Concluyó criticando a Con Filo por usar a las personas para sus propios fines. La reacción de Lisandra fue aplaudida por Ernesto Morales, quien señaló que la joven "barrió el piso con los indeseables de Con Filo". Lisandra Rodríguez alcanzó la fama a principios de mayo cuando su parecido con Amy Winehouse se hizo viral en medios de prensa independientes. Esta notoriedad, acompañada de su agradecimiento público a estos medios, resultó en su despido inmediato del bar en La Habana Vieja donde trabajaba como camarera. Rodríguez explicó que trabajaba "sin papeles", aunque muchos interpretaron su despido como una reacción política.