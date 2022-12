Cuba: En estado grave un joven cubano apuñalado en una cola para comprar el pan

Díaz-Canel es centro de burlas tras reconocer que en Cuba no hay alimentos, ni ganado ni pescado

A través de una publicación en Facebook hecha recientemente, Rodney Church Church, relató que, el joven estaba “haciendo la cola del pan a las 2 a.m. para el desayuno de sus dos niñas y esposa, en las inmediaciones de la Cubay Cubana, frente al Caché que se encuentra en la calle Vicente García; y de alguna manera se inició una discusión por el derecho a comprar dicho alimento, por lo escaso que está”.

“En la disputa, la otra persona sacó un cuchillo y lo apuñaló a solo 3cm del corazón— con el fin de asesinarlo—, perforándole un pulmón e intestino. Acto seguido se lo llevaron al Hospital Docente Dr. Ernesto Guevara de La Serna (cuyo teléfono no es atendido) que se encuentra en avenida Carlos Juan Finlay y Avenida 2 de diciembre, donde encuentra en estado de gravedad con peligro para la vida”, continuó.

Hasta el momento, la esposa de la víctima no ha querido dar declaraciones por miedo a las represalias, “Heriberto vive en Carlos Sosa Ballester, entre Evelio Velázquez y Eduardo Chivás, ciudad de Las Tunas; su teléfono se extravió, pero su número de SIM es: 58156181. Su esposa se llama Meli Machado y no ha querido hablar del tema por temor a represalias. Heriberto estudió en la escuela Vladímir Ilich Lenin y en el centro universitario IPI Conrado Benítez en esa ciudad”, comentó Rodney.

De acuerdo a la publicación, Cardona Domínguez aún no cuenta con reportes certeros sobre la situación y cuestionan el actuar de las autoridades “Su padre, Heriberto Cardona Venegas, está angustiado, pues, no tiene noticias certeras y se cuestiona: ¿un hombre le da una puñalada a otro y sale bajo fianza, pero, un adolescente grita “Patria y Vida” y pasa años en la cárcel? (Esta es la parte en donde yo me empingo)”, finalizó el texto.

Los usuarios de las redes sociales han condenado el hecho, “Eso es normal en el país, matas una vaca y te meten 20 años, matas una persona y 3 o 4 años gritas PATRIA Y VIDA ABAJO LA DICTADURA CUBANA y te desaparecen” escribió un hombre.

FUENTE: periodicocubano.com