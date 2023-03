Cuba confirma su participación más baja en unas parlamentarias desde 1959

Elecciones CUba.png

Los datos ofrecidos por la autoridad electoral contrastan con las reportadas a DIARIO DE CUBA desde varias provincias del país por varios ciudadanos que observaron una asistencia muy baja a los colegios.

En los días previos a las votaciones de este domingo, el régimen cubano dio muestras de su miedo a que se repitieran o superaran las cifras de abstención registradas durante los "comicios" municipales en noviembre de 2022, cuando tuvo que reconocer que solo el 68% de los cubanos convocados a votar lo hicieron. En aquella ocasión el 5,22% de las boletas depositadas estaban en blanco y el 5,60% fueron anuladas.

Las plataformas independientes cubanas Observadores de Derechos Electorales (ODE), Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE) denunciaron que las "elecciones" realizadas este 26 de marzo en Cuba fueron las más irregulares llevadas a cabo en el país desde 1976.

Las plataformas señalaron que las autoridades electorales "normalizaron las anomalías de forma, violatorias de la Ley Electoral 127, que se han observado en los últimos procesos electorales" como la "no publicación de los padrones electorales con el tiempo de antelación requerido, colegios electorales en los que aquellos no fueron colocados a la vista de los electores, o colegios electorales en los que votaban personas no inscritas".

Entre varias cuestiones, denunciaron la represión desatada contra activistas y observadores que pretendían monitorear el escrutinio "tal y como autoriza y respalda la Ley, y en congruencia con el llamado hecho por Balseiro para que todos los ciudadanos acompañaran el conteo de los votos".

En contradicción con ese llamado, "en muchos colegios electorales se le negó la entrada a cualquier ciudadano, y muchos de ellos, también activistas, fueron detenidos, sus casas sitiadas, amenazados con fuertes represalias y hasta golpeados por el ejercicio de sus derechos constitucionales".

Por todo lo anterior, las plataformas expresaron "serias dudas sobre los resultados que se ofrecieron a lo largo de la votación y que no parecen corresponderse con la rigurosa observación independiente, con los testimonios espontáneos de la ciudadanía y con la profusión de imágenes, índices todos en la dirección de mostrar la baja participación ciudadana en la votación a lo largo del país".

"Extender la votación por una hora más, sin razones de fuerza mayor como establece la Ley Electoral, agrega una cifra de votantes extra legales, que agrega más dudas al escrutinio cerrado de la jornada electoral. Ello abona la sensación ciudadana, que comienza a aflorar, de que las cifras oficiales de participación no concuerdan con el comportamiento real del electorado", declararon las plataformas.