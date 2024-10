Cuba, China y Rusia intentan interferir en las elecciones para el Congreso de EEUU

Esta revelación aparece una semana después de que se publicara un artículo de opinión en The Washington Times, escrito por el ex alto oficial retirado de la CIA, ex jefe de la estación CIA en varias capitales del mundo y actual director de la empresa de seguridad Cyber and Urban Safety Company en Miami, Dale Bendler, y el gerente general de América CV Network, Miguel Cossío, sobre las operaciones de interferencia del régimen cubano en los comicios en Estados Unidos.