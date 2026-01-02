🚨 CRIMEN QUE ESTREMECE A MATANZAS: Arrestan a dos hombres por la muerte del adolescente Dilan Alejandro en Colón

Indignación y luto tras el asesinato del joven de 17 años; familiares desmienten versión oficial

Dos hombres fueron arrestados en el municipio de Colón , provincia de Matanzas , acusados del homicidio del adolescente Dilan Alejandro Lima León , de 17 años, un crimen que ha generado conmoción, dolor e indignación entre vecinos y en redes sociales.

La información fue divulgada este miércoles por un perfil oficialista vinculado al Ministerio del Interior de Cuba , que confirmó la detención de los presuntos autores , aunque omitió inicialmente el nombre de la víctima , fallecida el pasado 26 de diciembre .

Según la nota oficial, los arrestados fueron identificados como:

Ambos enfrentan ahora cargos por un delito de extrema gravedad . No obstante, familiares y allegados subrayan que ninguna condena devolverá la vida del joven ni aliviará el dolor de su madre.

Michael Güara Montalvo , con historial por lesiones y amenazas .

Alexis Michel Pérez Montalvo , con antecedentes por hurto y sacrificio de ganado mayor .

El comunicado difundido por el oficialismo describe los hechos como un “altercado que terminó de la peor manera” , señalando que los detenidos fueron responsables de lesiones graves que derivaron en la muerte del adolescente, ocurrida —según esa versión— en el hospital Mario Muñoz Monroy , mientras recibía atención médica.

Sin embargo, testimonios de familiares y testigos contradicen esa narrativa.

Testigos denuncian un ataque premeditado

Personas cercanas a Dilan Alejandro aseguran que el joven intervino para detener una pelea en la que estaba involucrado uno de sus primos. Cuando el conflicto parecía haber terminado, Dilan permaneció unos minutos más en el lugar para comer algo antes de regresar a casa.

Poco después, varios individuos regresaron armados con cuchillos y lo atacaron por sorpresa, asestándole múltiples puñaladas. Una de ellas le perforó un pulmón.

Una tía del adolescente, Katia García Martínez, afirmó públicamente que su sobrino murió en el lugar del ataque, sin recibir primeros auxilios ni atención médica, lo que contradice el parte oficial.

“Lo apuñalaron de tal manera que murió al instante. No tuvo oportunidad alguna. Pedimos justicia. Personas así no deben andar libres”, expresó.

Luto e indignación en Colón y Matanzas

Dilan Alejandro Lima León, conocido cariñosamente como “Chabiakan”, era hijo único y fue criado por su madre. Amigos y vecinos lo describen como respetuoso, aplicado y de buen corazón.

La brutalidad del crimen ha provocado una ola de indignación en Colón y en toda la provincia de Matanzas, donde cientos de personas exigen justicia y sanciones ejemplares.

Este asesinato se suma a una creciente lista de hechos violentos en Cuba, muchos de ellos protagonizados por jóvenes y cometidos con armas blancas, en un contexto marcado por deterioro social, impunidad y falta de oportunidades, según denuncian activistas y organizaciones independientes.