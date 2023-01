Condenan a hasta 15 años de cárcel a nueve manifestantes del 11J en Cuba

La sentencia -que no es firme y puede ser apelada- habla de lanzamiento de objetos contundentes contra la policía y agresiones a agentes.

La defensa alegó por su parte en todos los casos que no se había producido el delito de sedición. La sentencia asegura que los hechos van más allá de los tipos de manifestación ilícita y desórdenes públicos.

En total las condenas suman 81 años de cárcel para siete de los afectados y 10 años de "privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento" para los dos restantes.

Activistas y ONG han criticado estos juicios y denunciado fabricación de pruebas, falta de garantías y las elevadas penas impuestas.

Los juicios por el 11J no son abiertos y los medios de comunicación internacionales no pueden acceder a los procesos. Los medios oficiales en general no reportan sobre estos juicios. Diplomáticos y ONG han pedido sin éxito poder asistir.

Hace ahora un año la Fiscalía General informó el procesamiento de 790 personas en relaciones a estas manifestaciones, 55 de ellos de entre 16 y 17 años (la edad penal mínima en Cuba son los 16).

Esta es la segunda sentencia relativa al 11J que se publica en lo que va de mes. En la anterior, 15 personas fueron condenadas a hasta 13 años de cárcel.

Hasta el momento se han dictado unas 700 sentencias relacionadas con el 11J, según el registro que llevan organizaciones como Justicia 11J y Cubalex. De estos casos, algunas penas ascienden hasta los 30 años de cárcel por el delito de sedición.

Las protestas antigubernamentales del 11J, las mayores en décadas en Cuba, se produjeron en un contexto de grave crisis económica, por la conjunción de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones de EE. UU. y los errores internos en política monetaria.

El ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera, mantuvo este enero un encuentro con embajadores de la Unión Europea (UE) donde desde el bloque comunitario llegó a plantearse el indulto de manifestantes del 11J, según pudo saber EFE. EFE