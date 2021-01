CIMEX anuncia nuevos precios de la gasolina para estatales y particulares

Los nuevos precios, según la nota publicada en el muro de Facebook de la corporación, se aplican "a los trabajadores por cuenta propia que brindan el servicio de transportación de cargas, de pasajeros en la modalidad de 'servicio regular', o ambos servicios" y deben pagarse mediante el uso de tarjetas magnéticas.

"La adquisición podrá hacerse con el empleo de tarjetas magnéticas por los titulares de Licencia de Operación de Transporte (LOT). Los que utilizan las tarjetas de banda habilitadas por FINCIMEX S.A. para la compra del combustible en la red de servicentros, deberán tener liquidez suficiente de efectivo depositado en sus cuentas bancarias fiscales, que les permita realizar el pago del combustible autorizado a consumir, a dicho banco, antes de concluir el mes de enero de 2021", puntualizó la nota.

En el propio perfil en la red social de CIMEX, varios boteros se quejaron por la medida. "El diésel, por ejemplo, costaba 8CUP, ahora cuesta 13.99. Además de que desde el ponche hasta el aceite de motor o un mínimo mantenimiento lo han triplicado de precio. Bastante poco se cobra en la calle para todos los gastos que se generan", apuntó Yosvany Brito.

Por su parte, Juan Antonio Roque señaló que "para un transportista particular el costo del combustible es el menor de sus gastos. Solamente hay que considerar el precio de las gomas, batería, que en ocasiones se deben cambiar una vez al año, los filtros de aceite o petróleo, el aceite, que está a 75 pesos el litro, y para qué hablar del resto de las piezas del motor y demás. Yo no soy botero, pero sí mecánico, y le puedo hablar con propiedad que ese negocio ya no es tan rentable como hace unos años".

Ante las quejas de algunos foristas de los precios que cobran los taxis particulares, Pavel Rivero indicó: "Las personas hablan sin saber, solo sacan sus 'cuentas' por el precio de la gasolina, pero eso es lo de menos. No piensan que el Estado no nos vende (en Moneda Nacional) nada. Tenemos que pagar todo a precios exagerados y nos exigen como si nos dieran de todo".