Cierran barrios en Arroyo Naranjo por contagios de COVID-19

Según información aportada por personal de salud local, de las áreas clausuradas, dos pertenecen al reparto Frank País, donde se registran seis casos confirmados de coronavirus. La tercera manzana cerrada, con dos casos positivos, se encuentra ubicada en el barrio militar del reparto Managua.

De acuerdo al reporte de Anay Pupo, doctora del consultorio del médico que atiende las manzanas cerradas en Frank País, las autoridades sanitarias se encuentran trabajando en identificar y aislar a las personas que mantuvieron contacto con los contagiados.

“Se dice que tuvieron contacto con personas de los municipios Boyeros y Diez de Octubre, de La Habana, y del municipio Bejucal, en Mayabeque. Pero a ciencia cierta aquí nadie sabe nada”, señaló.

Por su parte, uno de los especialistas del departamento de Higiene y Epidemiología del policlínico Managua, solicitando la protección del anonimato, dio a conocer que los casos hasta ahora confirmados en esa localidad son dos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

De acuerdo con la fuente citada, el grupo de trabajo de la Dirección Provincial de Salud (DPS) que se encuentra al frente de la investigación determinó que los contagios ocurridos responden a un evento de transmisión local.

“A los (trabajadores) del policlínico nos tienen ciegos, el secretismo es grande. Se nota a simple vista que no quieren que se sepa a qué nivel anda la cosa, por eso no se puede creer nada de los partes que salen por la televisión”, destacó el especialista de Higiene y Epidemiología, quien más tarde aseguró que al Sistema de Atención Primaria local no se le dará acceso a los resultados pendientes de las 14 pruebas PCR practicadas.

Según datos obtenidos en el departamento de Estadísticas del policlínico Managua, la población de ambos repartos -separados por un kilómetro de distancia- asciende a 8 730 personas.

El pasado martes 12, la capital fue declarada nuevamente en fase de transmisión autóctona. Ayer, en su parte diario, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 148 nuevos casos de contagios en la ciudad.

La nota del MINSAP además refleja además que en Arroyo Naranjo siete personas dieron positivo a la enfermedad, las cuales responden a contactos confirmados.

En la jornada anterior se habían reportado 24 casos de contagio en el municipio.