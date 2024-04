Cientos de casos de parole humanitario fueron denegados a cubanos este martes

“Llevaba un año y dos meses esperando mi parole humanitario. Creí en la promesa del presidente Joe Biden de que era una vía segura para emigrar a Estados Unidos y no me fui por la frontera. Ahora nos niegan a mí y a toda nuestra familia sin fundamento. No es justo”, dijo desde Cruces, Cienfuegos, Eloísa Pacheco, de 47 años.