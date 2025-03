Carlos Giménez regresa a Cuba tras 64 años: "Guantánamo es la única parte libre de la Isla"

Durante su visita, Giménez aseguró que estar en Guantánamo significaba estar en "la única parte libre de Cuba". "Por primera vez en 64 años, pude regresar al país donde nací. Me siento profundamente honrado de representar a nuestra comunidad en el Congreso y haber estado en la única parte liberada de Cuba: la bahía de Guantánamo", expresó en un comunicado oficial.

El congresista, quien dejó Cuba en noviembre de 1960 junto a su familia cuando tenía seis años, manifestó que volver a pisar suelo cubano reavivó su deseo de ver a la Isla libre del régimen instaurado tras la Revolución de 1959. "Siempre he querido ver a Cuba libre, pero ahora me prometí que no regresaré hasta que toda la Isla lo sea. Esta visita reforzó mi determinación para seguir luchando por ello", afirmó en una entrevista con Fox News Digital.