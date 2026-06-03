Firma hotelera española Meliá recorta operaciones en Cuba ante crisis del sector turístico

Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

Meliá dejará de operar 15 de los 34 hoteles que administra, informó el portal oficial Cubadebate y agregó que la firma justificó su decisión “en factores externos que han afectado de manera significativa la operativa, la legalidad y la seguridad de estos establecimientos”.

Varios de los hoteles en destinos paradisíacos como los balnearios de Varadero, Cayo Santa María o Jardines del Rey “se encontraban cerrados y sin actividad debido a los problemas energéticos y a la caída de la demanda”, añadió.

Meliá es uno de los socios más importantes de la isla en el sector turístico y hasta su retiro parcial contaba con unas 14.000 habitaciones.

Otras compañías como la canadiense Royalton y la también española Iberostar limitaron o suspendieron operaciones en Cuba en la última semana.

El miércoles el cartel de la entrada del icónico Hotel Paseo del Prado en La Habana Vieja fue retirado, constató The Associated Press. Igualmente desde hace algunos días el Iberostar Selection –el más moderno y lujoso de los inaugurados por esa firma en 2025— permanece cerrado.

La limitación de operaciones o salida de estas compañías de la isla se suma a la de líneas áreas como World2Fly, Air France e Iberia.

Un sector en retroceso

Cuba, que llegó a recibir unos 4,3 millones de turistas en 2019, ha visto caer desde entonces el arribo de visitantes internacionales.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información, la cantidad de turistas que llegaron a la isla en el primer trimestre del año fue 48% menor que en el mismo periodo de 2025, apenas unos 298.000.

“Las empresas canadienses y españolas son las mayores inversoras en el sector hotelero de Cuba y, ante la falta de turismo internacional, la escasez de combustible y, en general, el declive más amplio desde la llegada del COVID, del cual el sector no se ha recuperado... estoy seguro de que estas compañías se replantearán sus operaciones en Cuba”, comentó a AP Lee Schlenker, investigador asociado del Instituto Quincy en Washington.

Estados Unidos impuso en enero un cerco petrolero a Cuba para presionar un cambio de modelo político que agravó la crisis que la isla padece desde hace un lustro, caracterizada por largos apagones y desabastecimiento de bienes básicos.

En mayo el Departamento de Estado sancionó al conglomerado empresarial GAESA, lo que incluye el congelamiento de sus activos y la intervención de sus cuentas en Estados Unidos, además de la prohibición de viaje de sus accionistas, inversores y empleados.

GAESA, creada en la década de 1990 y que opera desde rentadoras de carros a tiendas minoristas y empresas de transporte, es socia de Meliá en la administración de hoteles.

Dadas las sanciones a GAESA, los expertos no descartan que empresas internacionales que operan con el conglomerado se sientan presionadas.

“Lo cual tendrá importantes repercusiones para el pueblo cubano y no sólo para GAESA. Hay miles de cubanos que trabajan en estos hoteles”, advirtió Schlenker.

Para Carlos Luis Carbonel, un parqueador de 62 años que trabaja frente al gigante hotel Meliá Cohiba, el efecto de estas decisiones empresarias “va a ser un golpe” para quienes trabajan con el turismo.

“Nos va a afectar a nosotros, a nuestras familias y a todos los que estamos vinculados al turismo. Nuestra remuneración y los ingresos dependen de esto”, dijo a AP Erich López, un chofer de un automóvil Dodge de los años 50 que desde hace dos décadas conduce para turistas.

FUENTE: AP