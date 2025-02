Bruno Rodríguez afirma que Marco Rubio nunca visitará Cuba después de que el Secretario de Estado lanzara criticas a la dictadura

En un mensaje publicado en la red social X, el jefe de la diplomacia cubana lanzó una crítica directa a Rubio, afirmando que "no sabe absolutamente nada" sobre Cuba y que, además, no ha sido invitado a la isla.

"El Secretario de Estado de EE.UU. quiere visitar La Habana, pero antes cambiar nuestro Gobierno. Se quedará con las ganas. No podrá conocer Cuba, país del que no sabe absolutamente nada. No fue invitado", expresó Rodríguez.