Balsero cubano recién llagado a Miami relata su travesía y comparte imágenes inéditas de su viaje

“En Cuba no tienes la oportunidad de hacer una embarcación y de probar si navega o no. Los fracasos se dan así como si nada. Es cuestión de suerte”, dijo Yadier Cuello.

“Personas que perdieron los familiares o estuvieron ocho días a la deriva. Hermanos que tuvieron a sus familiares ocho días en sus piernas y no tenían el valor para tirarlos al agua”, contó el balsero.

¿Qué mueve a la gente a lanzarse en una balsa?

“Cuando tantas personas no le dan valor a su vida y toman una decisión desesperada y no temen perder la vida porque no soportan el sistema en que viven… eso lo dice todo”, añadió.

Él le pide a la gente que no se lance al mar porque es muy peligroso.

“Si tú le das el escape del mar al cubano lo hacen. Por mi vivencia les diría que no se arriesguen así”, dijo.

La Guardia Costera anunció este viernes que había repatriado a otros 40 cubanos a la isla, detenidos a bordo de lanchas con destino al Sur de la Florida. En cuatro meses la Guardia Costera ha detenido a casi 700 balseros cubanos, casi la misma cantidad detenida a lo largo de todo el año fiscal anterior.