Asesinan a joven cubano de 19 años en Trinidad

A pesar de que las fuentes cercanas a la víctima han denunciado el homicidio, las circunstancias exactas del crimen aún no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades, generando especulaciones y un profundo dolor en las redes sociales.

En medio de mensajes de pesar y luto en plataformas online, amigos y allegados expresan su profunda tristeza y exigen justicia por la pérdida repentina de César Alejandro. "Es imposible describir cuánta tristeza has dejado a familiares, amigos y seres queridos. Siempre te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Descansa en paz. Luz eterna para ti, César", compartió una usuaria identificada como Yelieni Trinidad Cuba .

Otras publicaciones reflejan el shock y la indignación ante el hecho violento. "Cesita, mi niño, la noticia de tu partida ha impactado a mucha gente. Todavía son las santas horas y no me creo lo que te han hecho, pero ese desgraciado hijo de p*** tiene que pagar bien caro lo que te hizo, que no vaya a pensar él que se va a salir con la suya", expresó Liliana Renda en su mensaje.