Argelia cancela los intereses de la deuda de Cuba y anuncia que reiniciará los envíos de petróleo

Díaz-Canel dijo recibir con "satisfacción" el anuncio de su socio argelino, con el que comparte una relación "de solidaridad y de apoyo mutuo en momentos difíciles", y recordó que cerca de 800 médicos exportados por el régimen ejercen en el país magrebí.

En 2020 el Gobierno de Argelia sacó a la luz el convenio de cooperación firmado con La Habana por la exportación de esos profesionales, ascendente a unos 65 millones de euros anuales.

Argelia, con quien La Habana mantiene este tipo de arreglos desde principios de los años 60, paga por cada profesional cubano 73.000 euros. Poco después trascendió que las autoridades de la Isla llevaban cuatro meses sin pagar sus salarios a esos trabajadores, a los que entrega apenas el 20% de la suma total que cobra por ellos.

En octubre de 2021, una denuncia similar aseguró que desde enero de ese año los familiares de los médicos en la Isla no recibían el estipendio de 310 dólares derivado del salario de los profesionales exportados.

"Les quiero decir que oficialmente acaban de acreditar las tarjetas MLC (moneda libremente convertible) a 503 beneficiarios de colaboradores. Desde el propio banco acaban de hacer eso y ya los compañeros a las 12 de la noche de Cuba, o sea, mañana amaneciendo, esos 503 ya tienen el dinero en su tarjeta de enero a agosto, o sea ocho meses", dijo en respuesta a las quejas Reinaldo Menéndez, jefe de la misión médica en Argelia, en un mensaje de voz filtrado al medio América TV.

Según el reporte, los médicos cubanos en Argelia reaccionaron indignados al audio de Menéndez. "No nos pagan en tiempo. Tenemos que protestar una y otra vez para que nos den el estipendio. Esta misión la hacemos porque nos sacrificamos para ayudar a nuestras familias que se quedan en la Isla, para vivir un poco mejor y ni eso respetan", dijo un médico bajo anonimato.

"La misión médica cubana en Argelia es una de las más históricas y numerosas. Está en un país con un Gobierno muy aliado al de Cuba. No me sorprende que hayan escogido esta misión para congelarle el pago a los familiares porque difícilmente los trabajadores, ya sujetos a otras arbitrariedades, van a ir a reclamar a un Gobierno amigo de Cuba que, por lo demás, es autoritario. Cuba lo ha hecho anteriormente con los trabajadores en Argelia, así como en Angola, y no solo de las misiones médicas", dijo entonces la investigadora María Werlau, fundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba.

Durante el encuentro con Tebboune, Díaz-Canel lo felicitó además por su cumpleaños, que coincidió con la reunión bilateral.

Según la agencia oficial Prensa Latina, Tebboune dijo luego a la prensa que Argelia "se siente en el deber de comprometerse con Cuba, una nación amiga con la que comparte una relación del pasado y el presente".

"Me comprometí con el presidente a celebrar en 2023 una sesión de la Comisión Mixta, en La Habana. Nuestra delegación irá con un grupo de 150 inversores argelinos para examinar posibilidades de inversión. Le reitero la bienvenida a este, 'su segundo país'", dijo el mandatario.

La delegación cubana llegó a Argel el miércoles, su primera parada de una gira internacional que se extenderá hasta el 27 de noviembre e incluye paradas en Rusia, donde Díaz-Canel se reunirá con Vladimir Putin, Turquía y China.

La Habana obtiene petróleo de Argelia y Rusia, así como de Venezuela, su principal proveedor, mientras que varias de las centrales eléctricas de la Isla, casi todas obsoletas, según las propias autoridades, dependen de tecnología soviética o rusa.

China es el segundo mayor socio comercial de Cuba después de Venezuela y un aliado clave. Una empresa turca, en tanto, arrienda a Cuba siete generadores eléctricos flotantes, el último de los cuales llegó el martes al puerto de La Habana.

FUENTE: diariodecuba.com