Apagones en toda Cuba las 24 horas y sin indicios de alivio

Clientes salen de un mercado agrario estatal donde un mural de Fidel Castro decora la fachada, en La Habana, Cuba, el jueves 7 de marzo de 2024. La libreta de abastecimiento cubana atemperaba las diferencias económicas entre la población y era un elemento clave en el momento socialista. Pero las cosas han cambiado y en las últimas protestas la consigna de los manifestantes fue "corriente y comida", en alusión a los recurrentes apagones y el desabastecimiento de alimentos. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved