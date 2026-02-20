Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Amplias zonas de La Habana quedaron sin electricidad este viernes tras un disparo automático de frecuencia (DAF) que afectó varias subestaciones de la capital cubana, agravando aún más la crisis energética que golpea al país.

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó afectaciones en las subestaciones de Plaza, Príncipe, Tropical y Rincón (Boyeros), impactando directamente a los municipios de:

La información fue divulgada por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso , quien citó fuentes del sistema eléctrico nacional.

Según Lázaro Guerra Hernández , director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, la avería primaria podría estar localizada en la subestación de la CUJAE.

La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El incidente activó el sistema automático de protección, generando desconexiones en cascada en varias zonas estratégicas de la capital.

Las autoridades aseguraron que trabajan para restablecer el servicio “lo antes posible”, aunque no ofrecieron un plazo concreto.

Un sistema eléctrico al borde del colapso

El apagón ocurre en un contexto de severo déficit energético.

Para el horario pico de este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba había proyectado:

Disponibilidad: 1,412 MW

Demanda máxima estimada: 3,150 MW

Déficit previsto: 1,738 MW

Además, a las 9:59 a.m. se reportó la salida de servicio de la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna tras una falla en el regulador de velocidad.

El sistema volvió a mostrar su fragilidad estructural.

Malestar en la población

El corte afectó zonas densamente pobladas en medio de:

Altas temperaturas

Escasez de agua

Fallas en telecomunicaciones

Servicios hospitalarios limitados

La crisis eléctrica en Cuba se arrastra desde hace años, marcada por termoeléctricas obsoletas, falta de mantenimiento y carencia de combustible.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo será restablecido el servicio en su totalidad.