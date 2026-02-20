americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Habana

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Un apagón masivo dejó a media Habana sin electricidad tras falla técnica en subestaciones y déficit histórico

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Apagon cuba

APAGÓN MASIVO DEJA A MEDIA HABANA SIN ELECTRICIDAD EN PLENA CRISIS ENERGÉTICA

Amplias zonas de La Habana quedaron sin electricidad este viernes tras un disparo automático de frecuencia (DAF) que afectó varias subestaciones de la capital cubana, agravando aún más la crisis energética que golpea al país.

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó afectaciones en las subestaciones de Plaza, Príncipe, Tropical y Rincón (Boyeros), impactando directamente a los municipios de:

  • Boyeros

  • Playa

  • Marianao

  • Plaza

  • Cerro

  • Centro Habana

La información fue divulgada por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, quien citó fuentes del sistema eléctrico nacional.

CUBA-EEUU-SANCIONES
La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)
La gente enciende una linterna mientras cruza una calle con su perro durante un apagón en La Habana, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

¿Dónde se originó la falla?

Según Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, la avería primaria podría estar localizada en la subestación de la CUJAE.

El incidente activó el sistema automático de protección, generando desconexiones en cascada en varias zonas estratégicas de la capital.

Las autoridades aseguraron que trabajan para restablecer el servicio “lo antes posible”, aunque no ofrecieron un plazo concreto.

Un sistema eléctrico al borde del colapso

El apagón ocurre en un contexto de severo déficit energético.

Para el horario pico de este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba había proyectado:

  • Disponibilidad: 1,412 MW

  • Demanda máxima estimada: 3,150 MW

  • Déficit previsto: 1,738 MW

Además, a las 9:59 a.m. se reportó la salida de servicio de la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna tras una falla en el regulador de velocidad.

El sistema volvió a mostrar su fragilidad estructural.

Malestar en la población

El corte afectó zonas densamente pobladas en medio de:

  • Altas temperaturas

  • Escasez de agua

  • Fallas en telecomunicaciones

  • Servicios hospitalarios limitados

La crisis eléctrica en Cuba se arrastra desde hace años, marcada por termoeléctricas obsoletas, falta de mantenimiento y carencia de combustible.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo será restablecido el servicio en su totalidad.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
piden a trump cancelar licencias a agencias de miami por envios de carros y articulos de lujo a cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde eeuu bajo presion de la administracion trump

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

exclusiva: revelan los verdaderos rostros del poder real en cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

eeuu deporta 116 migrantes irregulares a cuba en nuevo vuelo y suma mas de 300 retornos en 2026

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

Destacados del día

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter