Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial

El presidente Donald Trump anunció este viernes que impondrá un arancel global del 10% a todas las importaciones , apenas horas después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos limitara parcialmente su autoridad para aplicar gravámenes bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA).

Durante una comparecencia en Washington, el mandatario confirmó que firmará en los próximos días una orden ejecutiva basada en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 , la cual permite imponer aranceles de hasta 15% durante un período máximo de 150 días.

“Con vigencia inmediata, todos los aranceles de Seguridad Nacional y los ya existentes permanecen en pleno vigor. Hoy firmaré una orden para imponer un ARANCEL GLOBAL del 10%”, afirmó Trump.

El Supremo determinó que el Ejecutivo no posee facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles bajo la IEEPA sin aprobación del Congreso, al considerar que dichos gravámenes constituyen un impuesto.

“Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, pero no puedo cobrar ni un dólar por ello. Es ridículo, pero tenemos otras maneras”.

El presidente dejó claro que utilizará otras herramientas legales, incluyendo:

La Ley de Expansión Comercial de 1962 (Sección 232)

La Ley de Comercio de 1974 (Sección 122 y 301)

Impacto económico global

La medida podría:

Incrementar costos de importación

Presionar precios al consumidor

Generar represalias comerciales

Sacudir mercados financieros

Analistas advierten que un arancel universal del 10% tendría efectos inmediatos sobre cadenas de suministro globales y sectores como tecnología, automotriz y manufactura.

Estrategia política y electoral

Trump ha defendido su política arancelaria como herramienta para:

Reducir el déficit comercial

Proteger empleos estadounidenses

Fortalecer la industria nacional

El anuncio ocurre en plena antesala de las elecciones de medio término, reforzando la narrativa de “America First”.

La Casa Blanca envía un mensaje claro: pese al revés judicial, la guerra comercial no se detiene.