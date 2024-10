Apagón MASIVO en Cuba por salida TOTAL de la Termoeléctrica Antonio Guiteras del Sistema Nacional

APTOPIX CUBA-PROTESTAS REDES SOCIALES

Una mujer y un niño a la espera de conseguir un transporte durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

