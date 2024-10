Militarizan bodegas en Santiago de Cuba tras reanudarse la venta de pollo luego de casi seis meses sin suministro

Residentes locales, entrevistados por DIARIO DE CUBA, relataron la tensa situación en la provincia. "En octubre no han distribuido ningún producto de la canasta básica, ni siquiera la leche para los niños o las dietas médicas. Este martes, para evitar que la gente se manifieste nuevamente, empezaron a distribuir una libra de pollo por consumidor en más de 1.700 bodegas de la provincia.

Otro testigo narró que, a pesar de la presencia militar, la tensión era palpable. "Daba vergüenza. Los militares no podían contener al pueblo, aunque prometían que las tiendas y supermercados no cerrarían hasta que todos pudieran acceder al producto. Hace casi seis meses que no se distribuyen ni pollo, ni huevos, ni mortadela en ninguna carnicería", comentó.

También calificó la situación como "criminal" y describió la reanudación de la venta de gas licuado, paralizada durante más de un mes, como un "intento desesperado" de las autoridades para aplacar el malestar social.

DIARIO DE CUBA verificó cómo, en medio de lluvias torrenciales, apagones que superan las cinco horas y la falta de agua en muchos apartamentos, residentes del distrito José Martí, incluyendo mujeres embarazadas, ancianos y madres con sus hijos, protagonizaron tumultos en los puntos de venta de pollo y gas licuado. Este último comenzó a distribuirse pasada la medianoche del martes.

En los barrios de Micro 7, Micro 8 y Micro 9, la policía se desplegó durante la madrugada del miércoles para custodiar las bodegas y puntos de gas, ante la creciente indignación de los ciudadanos.

"La gente está molesta porque en los mercados estatales el arroz se vende a 200 pesos la libra y el carbón a 500 o 700 pesos, mientras no tienen qué comer ni cómo cocinar lo poco que tienen", señaló otro residente.

El ambiente fue igualmente tenso en los repartos Abel Santamaría, Marimón, Agüero y Vista Alegre, donde los residentes, agotados por la situación, se enfrentan a una realidad cada vez más crítica.