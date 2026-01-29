americateve

ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

Embajadas y empresas en Cuba activan planes de evacuación ante la presión de EE.UU. y el aumento de la tensión tras la captura de Maduro. Crece el temor a apagones, escasez y un escenario de crisis mayor

Por Redacción América Noticias Miami
Centro de negocios CUBA

Creciente tensión geopolítica tras la captura de Maduro dispara protocolos de emergencia en Cuba

La Habana, 29 de enero - Embajadas y empresas internacionales con presencia en Cuba han comenzado a revisar y actualizar sus planes de evacuación y contingencia, ante el aumento de la presión de Estados Unidos sobre la isla y un escenario geopolítico que diplomáticos describen como “cada vez más volátil”.

Fuentes diplomáticas confirmaron que la preocupación se ha intensificado tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y las advertencias públicas de altos funcionarios de Washington sobre un posible cambio político en Cuba en 2026.

Diplomáticos revisan escenarios de emergencia

Una diplomática europea en La Habana, que pidió anonimato, reconoció que varias legaciones consideran obligatorio preparar escenarios de evacuación:

“Es nuestra responsabilidad revisar los planes y anticiparnos a cualquier eventualidad”, afirmó.

Al menos una decena de países europeos y latinoamericanos han confirmado que están actualizando sus listados de nacionales residentes en Cuba, en algunos casos contactando uno a uno a sus ciudadanos para verificar datos y ubicación.

Temor a apagones, combustible y colapso logístico

Además de un eventual escenario militar, embajadas consultadas señalaron que se preparan para largos períodos sin electricidad, agua y combustible, dada la combinación de:

  • Crisis energética severa

  • Escasez de diésel

  • Incremento de apagones prolongados

  • Dependencia del suministro externo de petróleo

Algunas legaciones están reforzando reservas básicas y logística interna para operar bajo condiciones extremas.

Empresas extranjeras evalúan retiradas parciales

En el sector privado, varias filiales de empresas internacionales admitieron que han iniciado conversaciones con sus casas matrices para replantear operaciones en la isla.

Las principales preocupaciones:

  • Posible intervención militar estadounidense, incluso “quirúrgica”

  • Colapso económico agravado por apagones y falta de combustible

  • Riesgo operativo si se cortan definitivamente los envíos desde Venezuela y México

Algunas compañías aseguran tener reservas de carburante, pero advierten que la producción sería insostenible sin nuevos suministros.

Caso emblemático: Unilever evacúa familias

El caso más significativo es el de la multinacional británica Unilever, que ya habría evacuado a las familias de sus trabajadores extranjeros en Cuba, según confirmaron dos fuentes cercanas a la empresa.

Unilever produce en la isla artículos de higiene, limpieza y cuidado personal. La compañía fue contactada por EFE, pero no ofreció comentarios oficiales.

ESCALADA DE TENSIÓN CON WASHINGTON

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, Estados Unidos:

  • Forzó el corte del petróleo venezolano hacia Cuba

  • Intensificó advertencias públicas contra La Habana

  • Elevó la presión diplomática y económica

El presidente Donald Trump afirmó recientemente que Cuba está “a punto de caer” tras el cerrojazo energético, y fue más allá al declarar que lo único que quedaba era:

“Entrar y destruir el lugar”.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió:

“Si estuviera en La Habana, estaría preocupado”.

El subsecretario de Estado Christopher Landau añadió que Washington espera que en 2026 los cubanos puedan ejercer sus libertades fundamentales, en una clara alusión a un cambio de régimen.

CONTEXTO HISTÓRICO

Las relaciones entre EE.UU. y Cuba han atravesado múltiples crisis desde 1959, incluyendo:

  • Bahía de Cochinos (1961)

  • Crisis de los misiles (1962)

  • Éxodo del Mariel (1980)

  • Derribo de avionetas de Hermanos al Rescate (1996)

Analistas coinciden en que el momento actual se ubica entre los más tensos de las últimas décadas, por la combinación de:

  • Asertividad inédita de Washington

  • Colapso económico interno en Cuba

  • Pérdida de aliados estratégicos

