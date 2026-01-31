Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Protestas en Europa exponen el rechazo del exilio a la propaganda del régimen cubano
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara March tras un evento procastrista. La hija del Che fue confrontada por crímenes del régimen y la represión en Cuba
Protestas en Europa exponen el rechazo del exilio a la propaganda del régimen cubano
Sevilla — Activistas cubanos enfrentaron este viernes a Aleida Guevara March, hija del guerrillero argentino Che Guevara, tras su participación en el IV Encuentro Internacional Europa por Cuba, un foro organizado por asociaciones procastristas e intelectuales de izquierda europeos.
La protesta ocurrió en las inmediaciones del centro cultural donde se desarrollaba el evento. Allí, los activistas Avana de la Torre y Brayan Infante —conocidos por su labor de denuncia contra la dictadura cubana— exigieron el fin del régimen y la liberación de los presos políticos en la isla.
En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los opositores increpan directamente a Guevara March por los crímenes y abusos cometidos durante los primeros años de la revolución cubana.
“¿Has contado que tu padre era un asesino, que hizo campos de concentración para homosexuales y fusiló a miles de cubanos?”, cuestionó Infante, creador del canal de YouTube Un asere pensante.
Visiblemente sorprendida, Guevara March respondió escuetamente: “No es cierto”, mientras simpatizantes del evento intentaban interrumpir la escena. El intercambio subió de tono cuando De la Torre replicó: “Eso también hay que decirlo”, provocando reacciones airadas entre asistentes.
Tras el incidente, los activistas denunciaron que la participación cubana real en el encuentro fue mínima, con predominio de delegaciones europeas y grupos afines al chavismo y al Partido Comunista de España.
Guevara March —médica pediatra retirada y figura habitual de la propaganda oficial— ha recorrido foros internacionales defendiendo la narrativa del régimen de La Habana, mientras goza de privilegios y movilidad internacional que contrastan con la profunda crisis que enfrenta la población cubana.
Durante su intervención en Sevilla, volvió a denunciar el llamado “bloqueo imperialista” de Estados Unidos y aplaudió la “resistencia” de Cuba y Venezuela, recibiendo ovaciones de sectores comunistas presentes.
Fuera del recinto, la confrontación dejó al descubierto una creciente indignación del exilio cubano en Europa frente a figuras que, según denuncian, justifican la represión y blanquean el historial del castrismo.
El episodio concluyó sin incidentes mayores, pero marca un nuevo capítulo de tensión entre defensores del régimen y activistas prodemocracia en el continente, donde las protestas contra representantes oficiales de La Habana son cada vez más visibles y directas.
Suscribite a nuestro Newsletter