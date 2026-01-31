americateve

Cuba

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara March tras un evento procastrista. La hija del Che fue confrontada por crímenes del régimen y la represión en Cuba

Guevara cuba

Protestas en Europa exponen el rechazo del exilio a la propaganda del régimen cubano

Sevilla — Activistas cubanos enfrentaron este viernes a Aleida Guevara March, hija del guerrillero argentino Che Guevara, tras su participación en el IV Encuentro Internacional Europa por Cuba, un foro organizado por asociaciones procastristas e intelectuales de izquierda europeos.

La protesta ocurrió en las inmediaciones del centro cultural donde se desarrollaba el evento. Allí, los activistas Avana de la Torre y Brayan Infante —conocidos por su labor de denuncia contra la dictadura cubana— exigieron el fin del régimen y la liberación de los presos políticos en la isla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2017623351024382019?s=20&partner=&hide_thread=false

El momento del enfrentamiento

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los opositores increpan directamente a Guevara March por los crímenes y abusos cometidos durante los primeros años de la revolución cubana.

“¿Has contado que tu padre era un asesino, que hizo campos de concentración para homosexuales y fusiló a miles de cubanos?”, cuestionó Infante, creador del canal de YouTube Un asere pensante.

Visiblemente sorprendida, Guevara March respondió escuetamente: “No es cierto”, mientras simpatizantes del evento intentaban interrumpir la escena. El intercambio subió de tono cuando De la Torre replicó: “Eso también hay que decirlo”, provocando reacciones airadas entre asistentes.

Denuncias sobre el evento y la representación cubana

Tras el incidente, los activistas denunciaron que la participación cubana real en el encuentro fue mínima, con predominio de delegaciones europeas y grupos afines al chavismo y al Partido Comunista de España.

Guevara March —médica pediatra retirada y figura habitual de la propaganda oficial— ha recorrido foros internacionales defendiendo la narrativa del régimen de La Habana, mientras goza de privilegios y movilidad internacional que contrastan con la profunda crisis que enfrenta la población cubana.

Durante su intervención en Sevilla, volvió a denunciar el llamado “bloqueo imperialista” de Estados Unidos y aplaudió la “resistencia” de Cuba y Venezuela, recibiendo ovaciones de sectores comunistas presentes.

Señal de un cambio en Europa

Fuera del recinto, la confrontación dejó al descubierto una creciente indignación del exilio cubano en Europa frente a figuras que, según denuncian, justifican la represión y blanquean el historial del castrismo.

El episodio concluyó sin incidentes mayores, pero marca un nuevo capítulo de tensión entre defensores del régimen y activistas prodemocracia en el continente, donde las protestas contra representantes oficiales de La Habana son cada vez más visibles y directas.

