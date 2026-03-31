Cuba emite billetes de más denominación para hacer frente a la demanda de efectivo por la inflación

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Por primera vez, además, tendrán las imágenes de dos mujeres.

El portal oficial Cubadebate dio a conocer el martes la gráfica y las medidas de seguridad que tendrán los billetes de 2.000 y 5.000 pesos cubanos, equivalentes unos 3,9 y 9,7 dólares, respectivamente. Serán los de más alta denominación y comenzarán a circular paulatinamente desde La Habana.

La decisión busca “facilitar las transacciones en efectivo, responder a las necesidades reales de la economía que demanda altas cantidades de dinero en efectivo … reducir los costos por la logística del efectivo y ganar en agilidad en la operatoria en los momentos actuales de inflación”, expresó Cubadebate.

El billete de 2.000 pesos cubanos estará ilustrado con un retrato de Mariana Grajales, una patriota de la independencia de Cuba y madre de varios de sus héroes, mientras el de 5.000 llevará a Celia Sánchez, una guerrillera que se convirtió en cercana colaboradora del expresidente Fidel Castro.

Hasta ahora el billete de mayor denominación era el de 1.000 pesos cubanos, pero la inflación que azota a la isla desde 2001 obliga a las personas a andar cargadas con billetes que a veces no caben en bolsos y carteras.

Las autoridades fomentaron el dinero bancarizado y las transferencias, pero su uso todavía tiene muchas limitaciones.

Según cifras oficiales la inflación anual cerró el año pasado en 14,07%. La suba de precios en el último lustro —con un pico de 77% en 2021— se sumó a las severas caídas del Producto Interno Bruto y tuvieron un fuerte impacto en la vida cotidiana. Cuba vive una fuerte crisis económica producto de la paralización de la pandemia de COVID-19, la reforma financiera de 2021 –cuando la inflación se disparó— y un incremento de las sanciones de Estados Unidos. FUENTE: AP