americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuba emite billetes de más denominación para hacer frente a la demanda de efectivo por la inflación

LA HABANA (AP) — El Banco Central de Cuba pondrá en circulación a partir del 1 de abril dos billetes de más denominación para hacer frente a la inflación que obliga a muchos cubanos a manejar grandes cantidades de papel moneda.

Por primera vez, además, tendrán las imágenes de dos mujeres.

El portal oficial Cubadebate dio a conocer el martes la gráfica y las medidas de seguridad que tendrán los billetes de 2.000 y 5.000 pesos cubanos, equivalentes unos 3,9 y 9,7 dólares, respectivamente. Serán los de más alta denominación y comenzarán a circular paulatinamente desde La Habana.

La decisión busca “facilitar las transacciones en efectivo, responder a las necesidades reales de la economía que demanda altas cantidades de dinero en efectivo … reducir los costos por la logística del efectivo y ganar en agilidad en la operatoria en los momentos actuales de inflación”, expresó Cubadebate.

El billete de 2.000 pesos cubanos estará ilustrado con un retrato de Mariana Grajales, una patriota de la independencia de Cuba y madre de varios de sus héroes, mientras el de 5.000 llevará a Celia Sánchez, una guerrillera que se convirtió en cercana colaboradora del expresidente Fidel Castro.

Hasta ahora el billete de mayor denominación era el de 1.000 pesos cubanos, pero la inflación que azota a la isla desde 2001 obliga a las personas a andar cargadas con billetes que a veces no caben en bolsos y carteras.

Las autoridades fomentaron el dinero bancarizado y las transferencias, pero su uso todavía tiene muchas limitaciones.

Según cifras oficiales la inflación anual cerró el año pasado en 14,07%. La suba de precios en el último lustro —con un pico de 77% en 2021— se sumó a las severas caídas del Producto Interno Bruto y tuvieron un fuerte impacto en la vida cotidiana.

Cuba vive una fuerte crisis económica producto de la paralización de la pandemia de COVID-19, la reforma financiera de 2021 –cuando la inflación se disparó— y un incremento de las sanciones de Estados Unidos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo pasa junto a un cartel con precios de combustible en una gasolinera en Filadelfia, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Matt Rourke)

El precio de la gasolina en EEUU supera los 4 dólares por galón, el máximo desde 2022

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Destacados del día

SE VIENE MÁS INFLACIÓN: cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

"SE VIENE MÁS INFLACIÓN": cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump amenaza con destruir infraestructura energética de Irán si no hay acuerdo rápido y abre ultimátum

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter