Cuba dice que 32 efectivos suyos murieron durante la captura de Maduro por parte de EEUU

Civiles armados progubernamentales asisten a una protesta para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, al día siguiente de que fuerzas estadounidenses los capturaran y los trasladaran a Estados Unidos, el domingo 4 de enero de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP El presidente cubano Miguel Díaz-Canel asiste a un mitin en La Habana el sábado 3 de enero de 2026, en solidaridad con Venezuela después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano Nicolás Maduro. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

En una nota oficial, leída en la noche en el noticiero estelar de la televisión cubana, se indicó también que ya se sabe quiénes son los fallecidos y ya se informó a sus familiares en la isla.

“Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las fuerzas revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, expresó el texto.

No se dieron a conocer los nombres de los muertos ni los cargos que ocupaban.

“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, agregó la nota oficial.

FUENTE: AP