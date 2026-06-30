Canciller cubano dice conversaciones con EEUU no muestran progreso pese a anuncio de reformas

Las negociaciones "no muestran progreso”, aseguró Rodríguez al anunciar el martes en rueda de prensa la realización de un debate en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el cerco energético impuesto por la administración del presidente Donald Trump en enero contra la isla.

El bloqueo petrolero ha ocasionado un fuerte impacto en la isla y su economía se encuentra semiparalizada con largos apagones, combustibles racionalizados, cortes de internet y suspensión del transporte público o cancelación de vuelos. Servicios básicos como la recogida de basura o la entrega de agua no pueden ser satisfechos, mientras que las jornadas laborales fueron recortadas.

Ambos gobiernos reconocieron que negociaban y se hicieron públicas visitas de delegaciones estadounidenses a la isla y hasta un encuentro entre el equipo del secretario de Estado, Marco Rubio, con el nieto del retirado líder Raúl Castro en San Cristóbal y Nieves en febrero. No trascendieron detalles o una hoja de ruta.

“La conducta de las delegaciones del gobierno de los Estados Unidos que generalmente es respetuosa en esas conversaciones, está acompañada de constantes declaraciones agresivas contra Cuba, de amenazas de agresión militar, de la aplicación de medidas coercitivas adicionales”, indicó Rodríguez.

A mediados de junio, el Partido Comunista de Cuba y la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento, aprobaron un paquete de medidas económicas de apertura al mercado y la iniciativa privada inusitadas para el sistema socialista local, aunque en sintonía con algunas de las exigencias realizadas por Estados Unidos que aspira a un cambio de modelo en la nación caribeña.

El esquema político de partido único no fue considerado en el plan impulsado por las autoridades.

“Las transformaciones recientemente anunciadas son total y absolutamente soberanas, ni hemos escuchado ni nos interesa la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre ellas”, señaló Rodríguez. Agregó que llamaba la atención de que hayan sido respondidas con un nuevo paquete de medidas coercitivas unilaterales contra la isla.

Poco después de la aprobación, Estados Unidos emitió un anuncio de s anciones contra firmas cubanas que se sumaron a las preexistentes del último año. Trump y su secretario Rubio dijeron que el gobierno cubano era inepto, su modelo ineficiente y la isla un peligro para sus seguridad nacional.

Rodríguez informó, además, que la isla había pedido una sesión a la Asamblea General de la ONU para denunciar el cerco energético de Estados Unidos contra la nación caribeña que agudizó una severa crisis y semiparalizó la economía.

La sesión en la ONU se realizará el 7 de julio y según el canciller, Estados Unidos buscó boicotearla.

“Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es una gran potencia militar y nuclear”, expresó el jefe de la diplomacia cubana. “Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí. El bloqueo y la política de agresión y hostilidad el gobierno de los Estados Unidos contra cuba es una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano, para el ejercicio de sus derechos humanos”, acotó.

FUENTE: AP