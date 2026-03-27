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Cuatro mineros quedan atrapados al derrumbarse una mina en el noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuatro trabajadores quedaron atrapados en una mina del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, tras derrumbarse la estructura, informaron el viernes las autoridades.

El accidente se registró el pasado miércoles en la mina Minerales de Sinaloa del municipio de El Rosario, al sur del estado de Sinaloa.

Roy Navarrete, director de Protección Civil de Sinaloa, dijo a The Associated Press que en la mina había 25 trabajadores al momento del derrumbe y que 21 lograron salir pero cuatro quedaron atrapados en el lugar.

El Ejército envió el viernes a Sinaloa 38 elementos de un batallón de atención de emergencias para apoyar en las labores de rescate de los cuatro mineros, dijo la Secretaría de Defensa en un comunicado.

Cerca de un centenar de funcionarios de Protección Civil y fuerzas federales y estatales están participando en la operación.

En agosto del 2022, diez mineros murieron al inundarse la mina de carbón El Pinabete en el estado norteño de Coahuila. El caso desató una fuerte polémica debido a que dejó al descubierto cómo muchos mineros mexicanos laboran sin medidas de seguridad ni supervisión de las autoridades laborales.

Otro evento similar ocurrió en febrero de 2006 en la mina de Pasta de Conchos , también en Coahuila, donde murieron 65 mineros tras una explosión.

FUENTE: AP

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