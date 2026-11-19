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Philip Young, el exesposo de Joanne Young, quien renunció a su derecho al anonimato, ya se había declarado culpable previamente de múltiples cargos de abuso.

Un jurado del tribunal de Winchester declaró culpables a los cuatro hombres, de entre 32 y 62 años, de abusar de la mujer en su casa en Swindon, en el sur de Inglaterra, después de que fueran reclutados por internet.

Norman Macksoni, de 48 años, fue declarado culpable de un cargo de violación. Richard Wilkins, de 62, fue declarado culpable de un cargo de violación y otro de agresión mediante penetración. Connor Sanderson-Doyle, de 32, fue condenado por agresión sexual mediante penetración y por tocamientos sexuales, mientras que Mohammed Hassan fue declarado culpable de un cargo de tocamientos sexuales.

Durante un periodo de 13 años, Philip Young, quien se desempeñó como funcionario electo a nivel local por el Partido Conservador en Swindon entre 2007 y 2010, drogó y violó a su esposa e invitó a otros hombres, a través de sitios web y aplicaciones como Craigslist, Grindr y Fab Swingers, a tener relaciones sexuales con ella sin el conocimiento de ella.

Se declaró culpable de un total de 56 cargos, incluidos 14 por voyeurismo, 11 por violación, 11 por administrar una sustancia con intención, siete por agresión mediante penetración, cuatro por agresión sexual y uno por publicar artículos obscenos en relación con su esposa.

También fue acusado de crear imágenes indecentes de menores, de poseer imágenes prohibidas de menores y de poseer una imagen pornográfica extrema entre enero de 2019 y enero de 2024.

Un sexto acusado, Dean Hamilton, de 47 años, admitió un cargo de agresión mediante penetración, dos de agresión sexual y uno de violación. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP