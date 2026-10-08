Cuatro astronautas regresan a la Tierra tras ocho meses en el espacio

En esta foto proporcionada por la NASA, la nave Crew Dragon Freedom de SpaceX ameriza en el océano Pacífico frente a la costa de California, el jueves 8 de octubre de 2026, regresando de la Estación Espacial Internacional. (Keegan Barber/NASA vía AP) AP

SpaceX trajo de vuelta a los tripulantes de Estados Unidos, Francia y Rusia con un amerizaje en el Pacífico frente a la costa de Los Ángeles.

Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA; Sophie Adenot, de Francia; y Andrey Fedyaev, de Rusia, partieron del laboratorio en órbita el miércoles, ansiosos por reunirse con sus familias tras una larga separación. Sus reemplazos llegaron con tres semanas de retraso debido a reparaciones de la cápsula, lo que demoró el regreso a casa de esta tripulación.

No podían esperar para sentir la brisa en el rostro, darse una ducha y, al menos en el caso de Adenot, volver a sumergirse en los deportes acuáticos.

Jessica Meir transmitió por radio, momentos después del amerizaje: “Estamos muy emocionados de estar de vuelta en el planeta Tierra después de una misión increíble en la Estación Espacial Internacional”. Mientras aún estaban en órbita, comentó que la tripulación tenía “muchas emociones encontradas, arremolinadas” y que extrañarían las “vistas extraordinarias de nuestro planeta hogar”.

Meir y su tripulación dejaron el planeta en febrero para reemplazar a cuatro ocupantes de la estación que fueron enviados a casa antes de tiempo después de que uno de ellos —Mike Fincke, de la NASA, ahora retirado— se enfermó. Fue la primera evacuación médica de la NASA en 65 años de vuelos espaciales tripulados.

El nuevo grupo de cuatro observó con orgullo dos meses después cómo los astronautas de Artemis II volaban alrededor de la Luna. También celebraron allá arriba los 250 años de Estados Unidos, y Meir se unió a los Boston Pops con su flautín para un concierto del 4 de julio.

Meir participó en cuatro caminatas espaciales, mientras que Adenot salió tres veces para tareas de mantenimiento y mejoras del puesto avanzado de 28 años.

En medio de todo el trabajo, los astronautas encontraron tiempo para divertirse: el mes pasado organizaron un baile y realizaron demostraciones culinarias periódicas, con delantales y un gorro de chef.

Meir presentó un video instructivo para mujeres del espacio con cabello rizado como ella, mientras que Hathaway mantuvo su frondoso bigote —una rareza en el espacio— perfectamente acicalado. Se dejó crecer el bigote al estilo de los aviadores navales antes de despegar hacia la órbita como una forma de honrar sus vínculos con la Marina, y descubrió que no era más difícil mantenerlo en ingravidez que en la Tierra. Algunos controladores en tierra se dejaron bigote en señal de solidaridad.

¿Desaparecerá su bigote ahora que su misión terminó?

“Se ha convertido un poco en parte de mi marca aquí arriba”, comentó Hathaway en agosto, “así que no sé si se irá de inmediato o lo dejaré un tiempo”.

Siete astronautas permanecen a bordo de la estación espacial, en representación de Estados Unidos, Rusia y Canadá. El puesto avanzado ha recibido a 298 visitantes de 26 países desde que sus puertas se abrieron en 2000, según el recuento de la NASA.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP