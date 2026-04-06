Cuartos de la Champions: PSG-Liverpool y Real Madrid-Bayern Múnich, duelos estelares

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido contra Mallorca en la Liga de España, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón) AP

Ese fue el recuerdo de Arne Slot del encuentro, tan entretenido como intenso, entre Liverpool y Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones la pasada temporada.

De acuerdo, Liverpool terminó eliminado, derrotado en Anfield en una tanda de penales de octavos de final por el equipo que después obtendría el torneo por primera vez, pero a Slot le encantó la manera en que jugó su equipo y sigue sosteniendo que fue “el mejor partido que he dirigido en mi carrera”.

De hecho, el técnico neerlandés parece estar luchando por su puesto de cara a la próxima eliminatoria de cuartos de final a doble partido contra los campeones de Europa, que comienza con la ida en París el miércoles.

La derrota 4-0 ante Manchester City en la Copa FA el sábado fue el más reciente mal resultado de Liverpool en una temporada que al principio había arrancado con tanta ilusión, después del gasto récord del club en el verano de 570 millones de dólares en fichajes tras conquistar con autoridad el título de la Liga Premier.

Con los Reds habiendo perdido hace tiempo la esperanza de revalidar el título de liga, la Liga de Campeones es su única oportunidad restante de levantar un trofeo.

Con el nivel actual, eso parece poco probable.

Mientras Liverpool ha perdido cuatro de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, una racha de resultados que ha incrementado la presión sobre Slot, el PSG llega con una seguidilla de cuatro victorias que incluye triunfos consecutivos sobre Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones (5-2 y 3-0).

Solo un equipo ha retenido la Liga de Campeones desde el cambio de siglo —el Real Madrid la ganó tres años seguidos a partir de 2016—, pero el PSG parece estar en buena forma para lograrlo.

Slot y Liverpool quizá se den por satisfechos si salen del Parque de los Príncipes con opciones reales de avanzar de cara a la vuelta en Anfield.

Hay otros tres cruces de cuartos de final: Real Madrid vs. Bayern Múnich, Barcelona vs. Atlético de Madrid y Sporting de Lisboa vs. Arsenal.

Pesos pesados que vuelven a cruzarse pronto

Es uno de los datos más improbables de la Liga de Campeones: Madrid y Múnich —ganadores del título un total combinado de 21 veces— todavía no se han enfrentado en una final.

Tampoco lo harán esta temporada.

Sin embargo, los dos gigantes europeos se miden en rondas de eliminación directa por sexta vez en las últimas 14 temporadas, y ha sido una rivalidad desigual.

El Madrid, campeón récord en 15 ocasiones, ha ganado cuatro de cinco eliminatorias a doble partido contra El Bayern desde la temporada 2011-12: una vez en cuartos de final y tres veces en semifinales, la más reciente en 2024. El Bayern ganó en las semifinales de 2012 tras una tanda de penales.

Los alemanes quizás no tenga una mejor oportunidad de cortar esa mala racha, dado que el campeón alemán está invicto en 13 partidos en todas las competiciones. Se espera que el delantero Harry Kane esté disponible, pese a haberse perdido la victoria del sábado ante Friburgo en la Bundesliga por una leve molestia en el tobillo sufrida en un entrenamiento con la selección la semana pasada.

“Quiero ver a un Real Madrid que siempre ha dado la cara contra grandes rivales”, afirmó el técnico madridista Álvaro Arbeola de cara al duelo en el estadio Santiago Bernbeú. “El Bayern está haciendo una temporada excepcional a nivel de juego y de resultados, seguramente sea el equipo más regular de Europa”.

El Madrid viene de una cómoda victoria en octavos de final ante Man City, pero más recientemente sufrió una derrota 2-1 en Mallorca el sábado que socavó sus aspiraciones al título de liga en España.

Barcelona-Atlético, una vez más

Los jugadores de los rivales españoles Barcelona y Atlético quizá estén hartos de verse las caras para el partido de vuelta de la próxima semana.

Eso se debe a que su eliminatoria a doble partido en la Liga de Campeones completará una avalancha de cinco enfrentamientos entre ambos equipos en un lapso de dos meses, que culminará con tres partidos en 10 días.

Barcelona remontó el sábado para vencer 2-1 a Atlético como visitante y reforzar su control del liderato de la liga española. En febrero, se enfrentaron en la Copa del Rey, con goleadas de cada uno en casa y con el Atlético imponiéndose en el marcador global.

Se han enfrentado dos veces en rondas de eliminación directa de la Liga de Campeones y en ambas ocasiones fue en cuartos de final, con el Atlético avanzando en 2014 y 2016 en su camino a la final en cada temporada. El Atlético también jugó la vuelta en casa en esas ocasiones.

La ida de su cruce actual se juega el miércoles.

Gyökeres vuelve a Sporting

Recién salido de guiar a Suecia al Mundial, el delantero de Arsenal Viktor Gyökeres realiza su primer regreso al club que lo convirtió en un atacante de renombre mundial.

En Sporting, Gyökeres marcó 97 goles en 102 partidos, incluidos 54 la temporada pasada, cuando superó en anotaciones a figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Mohamed Salah. Un ascenso notable, entonces, para alguien que antes apenas había jugado un partido en una liga de primera categoría.

Desde que se incorporó a Arsenal por 85 millones de dólares, los goles no han sido tan fáciles de conseguir —suma 16 en 42 partidos en todas las competiciones—, pero sigue siendo la primera opción del entrenador Mikel Arteta, quien valora su capacidad para liderar la línea de ataque.

Y, tras sus recientes proezas con Suecia, cuando logró un triplete contra Ucrania y luego el gol decisivo en los minutos finales ante Polonia en el repechaje de todo o nada, Gyökeres debería llegar lleno de confianza para su regreso a Lisboa para el partido del martes.

El Sporting buscará hacer valer la localía como lo hizo en octavos de final, al completar una remontada contra Bodø/Glimt al ganar la vuelta 5-0 en una de las grandes remontadas de la Liga de Campeones.

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FUENTE: AP