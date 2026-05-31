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Cuarto ataque esta semana de EEUU a presunta lancha con drogas mata a 3 en el Pacífico

WASHINGTON (AP) — El ejército de Estados Unidos informó que llevó a cabo otro ataque el sábado contra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental, en el que murieron tres hombres. Fue el cuarto ataque de esta semana y elevó el total de fallecidos a 205.

El Comando Sur de Estados Unidos anunció el ataque con su lenguaje habitual, al señalar que la embarcación estaba “participando en operaciones de narcotráfico” y era operada por una organización terrorista designada. No aportó pruebas de la acusación.

Es el más reciente episodio de una campaña de meses contra presuntas embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas que cruzan el mar Caribe y el Pacífico oriental.

Un video difundido por el ejército en redes sociales muestra una pequeña embarcación flotando en el océano antes de ser alcanzada y quedar envuelta en una bola de fuego.

El operativo eleva la cifra de muertos a 205 en una serie de ataques de Estados Unidos que comenzó a inicios de septiembre, con otros ataques anunciados el martes, el miércoles y el viernes. El gobierno del presidente Donala Trump ha declarado que Estados Unidos está en un conflicto armado con los cárteles de la droga de América Latina, al afirmar que están detrás del flujo de drogas hacia comunidades estadounidenses.

El Comando Sur de Estados Unidos indicó en su publicación en X que el ataque se realizó por instrucción del general Francis L. Donovan, el principal comandante estadounidense en América Latina.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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