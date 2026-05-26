Crucero donde surgió brote mortal de hantavirus debe someterse a limpieza adicional, dice empresa

Un equipo con ropa protectora trabaja en el crucero MV Hondius tras su llegada al puerto de Rotterdam, Holanda, el lunes 18 de mayo de 2026. (AP Foto/Patrick Post) AP

En un comunicado por escrito, Oceanwide Expeditions indicó que el trabajo extra se realiza por recomendación de la GGD, la autoridad sanitaria local, en la ciudad portuaria de Rotterdam, adonde el buque regresó a principios de la semana pasada. Su puerto base está en la cercana Vlissingen, en el sur de Holanda.

“Con base en los hallazgos de su inspección, la GGD recomendó una limpieza adicional”, señaló la compañía de cruceros. “Tras la finalización de este trabajo, la GGD realizará una inspección final antes de que el buque pueda partir de Rotterdam”.

La empresa no detalló por qué se requería una limpieza adicional y, hasta el momento, la autoridad sanitaria no ha comentado sobre el motivo por el que solicitó las medidas adicionales.

Yvonne van Duijnhoven, directora de salud pública de Rotterdam, dijo hace ocho días, cuando el Hondius llegó al extenso puerto de la ciudad, que probablemente tomaría tres días limpiar y desinfectar el buque.

En un mensaje publicado el domingo en X, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que hasta ahora se han notificado a la organización 12 casos de hantavirus y tres muertes, sin que se hayan reportado fallecimientos desde el 2 de mayo.

“Todos los pasajeros y la tripulación permanecen en cuarentena y bajo estrecha vigilancia para garantizar que reciban atención si es necesario. La situación es estable por ahora. Seguimos vigilantes y en estrecho contacto con todos los gobiernos pertinentes”, añadió.

Los hantavirus suelen propagarse cuando las personas inhalan restos contaminados de excrementos de roedores. Pero la variante que provocó el brote actual, llamada virus de los Andes, podría ser capaz de transmitirse entre personas en casos poco frecuentes. El riesgo para el público en general por el brote en el crucero es bajo, según funcionarios de salud pública.

Oceanwide Expeditions afirmó previamente que no preveía cambios en las operaciones del Hondius. El barco tenía programado un crucero por el Ártico con salida desde Keflavik, Islandia, el 29 de mayo. Pero en el comunicado del martes, la empresa indicó que “todos los viajes a partir del 13 de junio se realizarán según lo programado. No se espera ninguna interrupción adicional en el calendario de navegación del m/v Hondius”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP