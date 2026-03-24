Cristopher Sánchez tiene garantizados 104 millones de los Filis en contrato de 6 años

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ARCHIVO - El lanzador abridor de los Filis de Filadelfia, el dominicano Cristopher Sánchez, aplaude mientras abandona el terreno tras un rodado de Andy Pages, de los Dodgers de Los Ángeles, durante la quinta entrada en el juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el 9 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill, Archivo) AP

Sánchez mantendrá su salario de 3 millones de dólares esta temporada como parte de un contrato de 22,5 millones de dólares por cuatro años que comenzó el año pasado. El zurdo de 29 años renunció a los 16 millones de dólares restantes en dinero garantizado hasta 2028 como parte de ese acuerdo.

Su convenio, anunciado el domingo, incluye un bono por firma de 6 millones de dólares pagadero dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de las Grandes Ligas de Béisbol, según detalles obtenidos por The Associated Press. Recibirá salarios de 6 millones de dólares en 2027, 9 millones en 2028, 14 millones en 2029, 15 millones en 2030 y 27 millones en 2031 y 2032.

Filadelfia diferirá 10 millones de dólares de cada uno de sus salarios de 2031 y 2032, que se pagarán en cinco cuotas de 2 millones de dólares. El dinero de 2031 vence cada 1 de julio de 2035-39 y el de 2032 cada 1 de julio de 2040-44.

El acuerdo de Sánchez incluye una opción condicional del equipo para 2033 por 10 millones de dólares, y el precio de la opción aumentaría a 32,5 millones de dólares si no está en la lista de lesionados durante 130 o más días consecutivos en la temporada de 2031 o 2032. El precio de la opción aumentaría según la votación del Premio Cy Young de 2027-32: 2 millones de dólares por el primer lugar, 1 millón por el segundo o tercero, 750.000 por el cuarto o quinto y 500.000 por el sexto al décimo.

Se aplicaría una compensación por rescisión para la opción de 2033 con los mismos incrementos y montos. Sánchez recibiría un bono de asignación de 1 millón de dólares si es traspasado y contará con una suite de hotel en los viajes como visitante.

Su nuevo contrato incluye los mismos salarios para 2026-29 que en su acuerdo anterior y garantiza los montos de las opciones para 2030-31, que incluían un buyout de 1 millón de dólares, por lo que en la práctica añade 88 millones de dólares en nuevo dinero por cuatro temporadas más garantizadas.

Sánchez tuvo marca de 13-5 con una efectividad de 2,50 en 32 aperturas la temporada pasada y ponchó a un récord personal de 212 bateadores. Tiene marca global de 30-21 en cuatro temporadas completas en las Grandes Ligas. Se convirtió en el cuarto abridor de los Filis con un acuerdo a largo plazo. Jesús Luzardo este mes finalizó un contrato de 135 millones de dólares por cinco años que comienza en 2027. Zack Wheeler tiene un acuerdo de 126 millones de dólares hasta 2027 y Aaron Nola un convenio de 172 millones de dólares por siete años hasta 2030. El novato Andrew Painter está bajo control del equipo hasta 2031 y se ganó el quinto puesto de abridor en la rotación. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP